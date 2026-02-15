Layers of Fear 3 è stato annunciato da Bloober Team con un teaser

"La creatività può essere tanto bella quanto distruttiva, plasmata dall'ambizione e dalla paura del fallimento. Il nostro obiettivo era mostrarlo mettendo il giocatore all'interno della mente di un artista che si sta sgretolando , invitando all'empatia piuttosto che al giudizio e trasformando l'horror in un'esperienza profondamente umana."

"Questa sera vogliamo onorare quell'eredità e mostrarvi che Layers of Fear è ancora vivo, continua a evolversi e trova sempre nuovi modi per inquietare", ha aggiunto Babieno, mentre il creative director e lead designer Mateusz Lenart ha spiegato che "Layers of Fear è stato immaginato come un omaggio agli artisti e alla sottile linea che separa ispirazione e ossessione."

"Layers of Fear non è soltanto un titolo del nostro passato: ha segnato il momento in cui abbiamo capito che tipo di studio vogliamo essere, che tipo di giochi vogliamo creare ", ha dichiarato il CEO dello studio, Piotr Babieno, nel corso di un evento per il decimo anniversario della serie.

Bloober Team ha annunciato Layers of Fear 3 con un teaser al termine del conto alla rovescia che il team polacco ha lanciato alcuni giorni fa, sebbene per il momento non ci siano dettagli sul nuovo capitolo della saga horror.

Un ritorno importante

Il nuovo gioco di Bloober Team non è dunque un remake di Rule of Rose, né un remake in generale, bensì segna il ritorno della saga che ha lanciato lo studio, pronta a compiere il passo decisivo verso la consacrazione.

"Quando abbiamo iniziato a sviluppare il gioco, nel 2015, eravamo un team di circa venti persone", ha raccontato Lenart. "È stato un progetto molto personale per noi, e ognuno ha riversato nel gioco le proprie ispirazioni ed esperienze, sia nello stile artistico sia nei temi narrativi."

"Siamo estremamente grati che questo titolo sia entrato in risonanza con così tante persone nel corso degli anni. Layers of Fear è il gioco per l'artista che è dentro di voi. E come in ogni percorso artistico, più ci si addentra, più si scopre qualcosa di se stessi."

"C'è un certo tipo di orrore che non nasce da ciò che vedi. Nasce da ciò che senti e da ciò che non riesci a smettere di sentire", ha concluso il CEO di Bloober Team. "Per noi questo è sempre stato il cuore di Layers of Fear, e nulla lo rappresenta meglio della sua inquietante colonna sonora."

"Quelle melodie delicate rivelano il cuore emotivo di Layers of Fear, tinto di rimpianto, amore e memoria. Siamo entusiasti di poterla finalmente condividere con voi." La soundtrack verrà pubblicata in edizione fisica, insieme a una serie di libri ispirati al gioco e scritti da autori polacchi: il primo volume, firmato da Marta Bijan, uscirà alla fine dell'anno.