Santa Monica Studio ha spiegato che la modalità cooperativa di God of War Sons of Sparta non è disponibile da subito, bensì è possibile sbloccarla solo dopo aver completato il gioco e unicamente per cimentarsi con una serie di sfide.

"Dopo aver completato la storia principale di God of War Sons of Sparta, sbloccherete una modalità sfida che può essere giocata da soli o insieme a un amico in cooperativa locale", ha scritto il team di sviluppo, suscitando però diverse reazioni infastidite da parte degli utenti.

Alla luce del trailer di annuncio e delle informazioni presenti su PlayStation Store, infatti, diverse persone pensavano che l'intera avventura fosse giocabile in cooperativa e hanno proceduto all'acquisto con questi presupposti, scoprendo poi che le cose stavano diversamente.

Voci polemiche che si uniscono in questo caso a quelle di David Jaffe, che ha bollato l'intero progetto come spazzatura per via di come rappresenta Kratos, tentando di umanizzare un personaggio che è sempre stato inteso come qualcosa di diverso.