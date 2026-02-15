Apple M5 Pro e M5 Max: emergono nuovi rumor e dettagli su dissipazione e densità dei transistor

Infine, il leaker sostiene che il lancio potrebbe avvenire già a marzo . Prendiamo con cautela, ovviamente, tali informazioni e rimaniamo in attesa di eventuali conferme e comunicazioni ufficiali.

Anche se Apple non ha mai comunicato ufficialmente il numero di transistor degli M5 , il passaggio a un processo più evoluto suggerisce un miglioramento nell'efficienza per millimetro quadrato e un potenziale incremento delle prestazioni.

Uno dei punti chiave del rumor riguarda la dissipazione: si parla di "eccellente" gestione termica , aspetto cruciale soprattutto nei MacBook Pro e nelle workstation compatte.

Questo potrebbe tradursi in varianti con un numero differente di core grafici o combinazioni più efficienti tra prestazioni e consumi , mantenendo al contempo i costi di produzione sotto controllo grazie alla maggiore resa produttiva.

Apple passa al design chiplet per M5 Pro e M5 Max: Qualcomm adotterà la stessa soluzione con Snapdragon?

Il passaggio dalla tecnologia InFO (Integrated Fan-Out) a un'architettura 2.5D rappresenterebbe un cambiamento significativo per Apple Silicon . L'approccio chiplet consentirebbe di combinare più moduli separati migliorando la scalabilità e permettendo configurazioni più personalizzate tra M5 Pro e M5 Max .

Secondo quanto condiviso su Weibo dal leaker "Fixed-focus digital cameras", i nuovi SoC adotteranno il packaging SoIC (Small Outline Integrated Circuit) di TSMC insieme a un design chiplet 2.5D , soluzione che dovrebbe garantire vantaggi sia in termini di dissipazione del calore sia di flessibilità progettuale.

Nuove indiscrezioni sui futuri M5 Pro e M5 Max di Apple tornano a ribadire alcuni aspetti tecnici già emersi nelle scorse settimane, aggiungendo però un dettaglio interessante: una densità di transistor leggermente superiore rispetto agli attuali M4 Pro e M4 Max.

I rumor su M5 Pro e M5 Max indicano packaging SoIC, design chiplet 2.5D e densità di transistor superiore grazie al nodo TSMC N3P.

La modalità cooperativa di God of War Sons of Sparta non è disponibile da subito

PS6 non avrà un'architettura pienamente RDNA 5, dice un noto leaker

Ho più di 14 anni

Segnalazione Errore

Apple M5 Pro e M5 Max: emergono nuovi rumor e dettagli su dissipazione e densità dei transistor