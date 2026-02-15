PS6 non avrà un'architettura pienamente RDNA 5, dice un noto leaker

Il noto leaker KeplerL2 ha detto che PS6 non avrà un'architettura pienamente RDNA 5, dunque la nuova console Sony punterà a montare una tecnologia ibrida esattamente come accaduto all'attuale ammiraglia.

"PS5 ha una semplice architettura RDNA 1 a cui hanno aggiunto il ray tracing, non esiste nessuna 'personalizzaziona magica' creata da Mark Cerny", ha scritto il leaker nell'ambito di una discussione sul forum NeoGAF.

"E, per la cronaca, neppure PS6 sarà completamente RDNA 5", ha aggiunto KeplerL2, indicando dunque che l'azienda giapponese utilizzerà una soluzione simile anche per la sua prossima piattaforma.

Il tutto a prescindere da quando esattamente PlayStation 6 arriverà nei negozi, visto che le operazioni relative al design interno e alla progettazione della macchina sono probabilmente ormai già state effettuate.