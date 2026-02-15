PS6 non avrà un'architettura pienamente RDNA 5, dice un noto leaker

Il noto leaker KeplerL2 ha detto che PS6 non avrà un'architettura pienamente RDNA 5, dunque la nuova console Sony punterà a montare una tecnologia ibrida esattamente come accaduto all'attuale ammiraglia.
"PS5 ha una semplice architettura RDNA 1 a cui hanno aggiunto il ray tracing, non esiste nessuna 'personalizzaziona magica' creata da Mark Cerny", ha scritto il leaker nell'ambito di una discussione sul forum NeoGAF.
"E, per la cronaca, neppure PS6 sarà completamente RDNA 5", ha aggiunto KeplerL2, indicando dunque che l'azienda giapponese utilizzerà una soluzione simile anche per la sua prossima piattaforma.
Il tutto a prescindere da quando esattamente PlayStation 6 arriverà nei negozi, visto che le operazioni relative al design interno e alla progettazione della macchina sono probabilmente ormai già state effettuate.
Le specifiche, ad ogni modo, saranno interessanti
La stessa fonte ha riferito nei giorni scorsi che PS6 e PlayStation portatile avranno notevoli caratteristiche per quanto concerne la memoria, con la nuova ammiraglia che verrà equipaggiata con 30 GB di RAM GDDR7.
KeplerL2 sostiene inoltre che i moduli di memoria di PlayStation 6 verranno configurati di modo da garantire una banda passante pari a ben 640 GB al secondo: un valore superiore dell'11% rispetto a PS5 Pro.
Certo, sarà interessante capire quanto inciderà la crisi delle memorie sul prezzo finale della macchina, visto che Sony ha un piano per evitare rincari ma solo fino al prossimo anno fiscale: per allora il fenomeno sarà rientrato?