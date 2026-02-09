PS6 e PlayStation portatile avranno notevoli caratteristiche come memoria, per un leaker

Alcune possibili informazioni su PS6 e la nuova PlayStation portatile sono emerse da parte del noto leaker KeplerL2, in particolare per quanto riguarda la configurazione di memoria delle due console, che sembra essere notevolmente avanzata.
Ovviamente si tratta di voci di corridoio, ma il personaggio in questione è considerato generalmente molto affidabile per quanto riguarda alcuni elementi della produzione hardware, soprattutto sul fronte AMD, dunque prendiamo in considerazione anche queste affermazioni, sebbene non siano assolutamente confermate.
La stessa esistenza di una PlayStation portatile non è mai stata confermata da Sony, ma i rumor al riguardo si accumulano ormai da mesi, tanto da rendere sempre più credibile l'eventualità di una macchina alternativa in arrivo nella prossima generazione da Sony.
Una configurazione particolare per PS6
Intervenendo sul forum NeoGAF, KeplerL2 ha riferito che PS6 avrà 30 GB di memoria RAM, mentre la presunta PlayStation portatile dovrebbe avere 24 GB di RAM, dunque in entrambi i casi un notevole passo avanti rispetto alle configurazioni attualmente presenti sulle console di questa generazione.
Per la precisione, queste sarebbero le caratteristiche delle due macchine, in base ai dettagli forniti:
- PS6: 30 GB GDDR7 bus 160-bit a 32 Gbps (640 GB/s)
- PlayStation portatile: 24 GB LPDDR5X
La RAM di PS6 avrebbe peraltro una configurazione particolare, utilizzando moduli Clamshell da 3 GB per raggiungere il quantitativo previsto, che in effetti non sarebbe in linea con le configurazioni più standard.
L'uso dei moduli da 3 GB GDDR7 in configurazione clamshell dovrebbe garantire alcuni vantaggi in velocità. Il bus verrebbe ridotto da 256 a 160-bit, che sarebbe in linea con dieci canali a 16-bit, portando la banda passante a 640 GB al secondo, con un incremento dell'11% rispetto a PS5 Pro.
In base a quanto riferito in precedenza, sia PS6 che PlayStation portatile si baserebbero su AMD Zen 6 e RDNA 5. Tutto questo, ovviamente, desta parecchi interrogativi sui prezzi di queste nuove console, che con configurazioni di memoria così ricche rischiano di essere davvero molto alti.
Tuttavia, è anche vero che PS6 e la nuova Xbox potrebbero essere rinviate a causa dell'aumento dei prezzi delle RAM, con PlayStation in particolare che potrebbe essere rimandata più a lungo di quanto ci aspettiamo.