Super Mario Galaxy: Il Film si è mostrato in un trailer "giurassico" al Super Bowl

In occasione del Super Bowl LX, Nintendo e Illumination hanno pubblicato un nuovo trailer per Super Mario Galaxy: Il Film, con un breve spot "giurassico" a base di dinosauri con diverse forme e caratteristiche.
Da una parte abbiamo Yoshi, insieme a Toad e ai Baby Mario e Luigi, dall'altra un inquietante T-Rex che sembra uscito direttamente da Super Mario Odyssey, per mettere in scena uno scontro assolutamente impari e dai risvolti imprevedibili, considerando che il video si interrompe proprio subito dopo il risveglio del grosso predatore.
Si tratta giusto di un modo per ricordare che il nuovo film d'animazione su Super Mario è in arrivo il primo aprile in Italia e il 3 aprile in USA, praticamente in corrispondenza con quello che fu il lancio della pellicola precedente, che ha riscosso un successo enorme.
Lo spot "Roar"
Qualche piccolo dettaglio può essere tratto dal breve filmato che ha fatto da spot pubblicitario del Super Bowl per Super Mario Galaxy: Il Film e intitolato "Roar", sebbene mostri una situazione molto particolare e un po' staccata dalla narrazione principale.
Da notare il riferimento allo storico Super Scope, la light gun in stile bazooka che venne lanciato per Super Nintendo nel 1992, il cui design è chiaramente richiamato dal fucile imbracciato da Yoshi.
Per il resto, Baby Mario e Baby Luigi sembrano tratti dalla caratterizzazione tipica di Yoshi's Island, mentre il grande T-Rex assomiglia decisamente a quello che ricorre in alcuni livelli di Super Mario Odyssey.
Dopo aver incassato oltre 1,36 miliardi di dollari, con profitto netto record da 559 milioni di dollari, Super Mario torna al cinema con Super Mario Galaxy: Il Film e si prepara a fare ulteriori sfaceli.
Aaron Horvath e Michael Jelenic tornano nel ruolo di registi mentre la sceneggiatura è affidata a Matthew Fogel, con la colonna sonora composta da Brian Tyler.
Il film è stato co-finanziato da Universal Pictures e Nintendo, e distribuito in tutto il mondo da Universal Pictures, con gran parte del cast confermato come Chris Pratt nel ruolo di Mario, Anya Taylor-Joy nel ruolo della Principessa Peach, Charlie Day nel ruolo di Luigi, Jack Black nel ruolo di Bowser e Keegan-Michael Key nel ruolo di Toad.