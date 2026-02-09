Super Mario Galaxy: Il Film si è mostrato in un trailer "giurassico" al Super Bowl

In occasione del Super Bowl LX, Nintendo e Illumination hanno pubblicato un nuovo trailer per Super Mario Galaxy: Il Film, con un breve spot "giurassico" a base di dinosauri con diverse forme e caratteristiche.

Da una parte abbiamo Yoshi, insieme a Toad e ai Baby Mario e Luigi, dall'altra un inquietante T-Rex che sembra uscito direttamente da Super Mario Odyssey, per mettere in scena uno scontro assolutamente impari e dai risvolti imprevedibili, considerando che il video si interrompe proprio subito dopo il risveglio del grosso predatore.

Si tratta giusto di un modo per ricordare che il nuovo film d'animazione su Super Mario è in arrivo il primo aprile in Italia e il 3 aprile in USA, praticamente in corrispondenza con quello che fu il lancio della pellicola precedente, che ha riscosso un successo enorme.