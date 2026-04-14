NVIDIA espande il supporto DLSS 4 e 4.5 su numerosi titoli tra cui Pragmata e INDUSTRIA 2

NVIDIA continua a spingere sull'innovazione nel gaming PC con l'espansione delle tecnologie DLSS su numerosi titoli, tra cui Pragmata, Cthulhu: The Cosmic Abyss, INDUSTRIA 2 e altri ancora. L'introduzione di DLSS 4 e DLSS 4.5 promette miglioramenti significativi sia in termini di qualità grafica sia di prestazioni, soprattutto sulle nuove GPU GeForce RTX serie 50.

Pragmata rappresenta uno dei titoli di punta di questa settimana. Ambientato in una stazione di ricerca lunare, il gioco sviluppato da Capcom sfrutta effetti avanzati come il path tracing, insieme a tecnologie come DLSS Multi Frame Generation e Ray Reconstruction. Il risultato è un'esperienza visiva altamente immersiva, ottimizzata anche grazie a NVIDIA Reflex.