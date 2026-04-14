NVIDIA espande il supporto DLSS 4 e 4.5 su numerosi titoli tra cui Pragmata e INDUSTRIA 2

NVIDIA continua a spingere sull'innovazione nel gaming PC con l'espansione delle tecnologie DLSS su numerosi titoli, tra cui Pragmata, Cthulhu: The Cosmic Abyss, INDUSTRIA 2 e altri ancora. L'introduzione di DLSS 4 e DLSS 4.5 promette miglioramenti significativi sia in termini di qualità grafica sia di prestazioni, soprattutto sulle nuove GPU GeForce RTX serie 50.
Pragmata rappresenta uno dei titoli di punta di questa settimana. Ambientato in una stazione di ricerca lunare, il gioco sviluppato da Capcom sfrutta effetti avanzati come il path tracing, insieme a tecnologie come DLSS Multi Frame Generation e Ray Reconstruction. Il risultato è un'esperienza visiva altamente immersiva, ottimizzata anche grazie a NVIDIA Reflex.
Ulteriori novità per quanto riguarda NVIDIA e l'applicazione del DLSS, spunta anche un bundle
Tra le novità figura anche Fragmentary Order, uno sparatutto fantascientifico ambientato nel 2251, che sarà lanciato con supporto a DLSS 4.5. Il gioco promette un'esperienza realistica e tattica, ulteriormente migliorata dalle tecnologie di upscaling e generazione dei frame.
Il supporto DLSS arriva anche su Cthulhu: The Cosmic Abyss, thriller lovecraftiano ambientato negli abissi dell'Oceano Pacifico, e su MONGIL: STAR DIVE, sequel di un popolare RPG coreano.
Entrambi i titoli beneficeranno di miglioramenti nella qualità dell'immagine e nelle prestazioni grazie a DLSS 4.5. Inoltre, con il bundle GeForce RTX serie 50, gli utenti che acquistano una GPU o un sistema compatibile potranno ricevere una copia di Pragmata.
NVIDIA espande il DLSS anche a INDUSTRIA 2
Anche INDUSTRIA 2, un'avventura narrativa FPS, integrerà l'intera suite DLSS 4.5 entro la fine del mese, includendo tecnologie come Dynamic Multi Frame Generation, in grado di moltiplicare le prestazioni fino a sei volte. Infine, Windrose, già disponibile in Early Access, supporta DLSS per offrire un'esperienza più fluida e dettagliata.
Che cosa ne pensate di queste novità? Secondo voi, NVIDIA sta operando bene nella gestione dell'espansione di queste tecnologie? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti.