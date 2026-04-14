Sony presenta le cuffie INZONE H6 Air e il monitor INZONE M10S II

A colpire è anche il peso estremamente contenuto, appena 199 grammi , che rende le INZONE H6 Air ideali per sessioni prolungate senza affaticamento. Completano il pacchetto un profilo di equalizzazione dedicato ai giochi RPG e adventure, insieme al supporto per l'audio virtuale 7.1 con tecnologia 360 Spatial Sound.

I driver, sviluppati a partire da una tecnologia già utilizzata in ambito professionale da Sony, garantiscono una resa precisa lungo tutte le frequenze , con bassi profondi ma controllati e una netta separazione tra medi e bassi.

Le INZONE H6 Air puntano a offrire un'esperienza sonora coinvolgente, grazie a una struttura open-back che elimina le riflessioni interne e contribuisce a costruire un audio ampio e realistico, forte di una riproduzione fedele dello spazio sonoro.

Sony ha presentato le cuffie INZONE H6 Air e il monitor INZONE M10S II , due nuovi dispositivi da gaming che consegnano agli utenti da una parte un audio di grande qualità, dall'altro prestazioni visive compatibili con le applicazioni eSport più competitive.

INZONE M10S II

Evoluzione del monitor di cui vi abbiamo parlato nella recensione del Sony INZONE M10S, INZONE M10S II si pone come una soluzione di fascia altissima, che la casa giapponese ha sviluppato nell'ambito di una collaborazione con il team Fnatic.

Sony INZONE M10S II

Il pannello OLED di nuova generazione offre una frequenza di aggiornamento fino a 540 Hz in QHD e tempi di risposta estremamente ridotti, pari a 0,02 ms: numeri che si traducono in una reattività immediata e in una maggiore chiarezza durante le situazioni più frenetiche.

La presenza di tecnologie avanzate per la riduzione del motion blur consente di mantenere immagini nitide senza sacrificare eccessivamente la luminosità: un limite tipico delle soluzioni tradizionali. Interessante inoltre la flessibilità offerta dal Dual Mode, che permette di passare a una modalità HD con refresh rate ancora più elevato, adattando il monitor alle diverse esigenze di gioco.

Sul fronte del design, le linee sono state rifinite grazie al feedback dei professionisti e puntano su di un mix di ergonomia e versatilità, grazie a un supporto compatto e altamente regolabile, pensato per adattarsi a qualsiasi configurazione.