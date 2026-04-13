Xbox First Look: l'evento dedicato a Metro 2039 è ufficiale, ecco data e ora

In questo caso avremo modo di vedere Metro 2039 di 4A Games e Deep Silver, come era stato anticipato dai rumor. Vediamo tutti i dettagli confermati per lo show.

Data e ora dell'Xbox First Look: Metro 2039

La data da segnarsi sul calendario è il 16 aprile alle 19:00, ora italiana. La presentazione di Metro 2039 sarà mandata in onda sul canale ufficiale di Xbox. Come sempre, saranno disponibili anche i sottotitoli, anche in italiano.

L'immagine di presentazione di Metro 2039

Alla fine della presentazione sarà pubblicato su Xbox Wire un riassunto della presentazione che permetterà di scoprire ogni dettaglio anche senza guardare il video.

Metro 2039 è il prossimo capitolo della serie di videogiochi basati sui romanzi di Dmitry Glukhovsky. I precedenti titoli della serie sono: Metro 2033 (2010), Metro: Last Light (2013) e Metro Exodus (2019). Tutti i giochi raccontano storie di sopravvissuti alla devastazione nucleare nei tunnel della metropolitana di Mosca e del mondo che li circonda.