Il debutto di TurboQuant, un innovativo algoritmo sviluppato da Google per migliorare l'efficienza nell'uso della memoria, ha scatenato forti reazioni nel settore tecnologico e finanziario. Nelle settimane successive alla sua presentazione, il mercato delle memorie ha vissuto una fase turbolenta, con un'ondata di vendite che ha colpito colossi come Micron, Samsung e SK hynix.

Molti investitori e operatori del settore hanno interpretato la nuova tecnologia come un segnale della fine imminente della carenza di memoria, dando origine a un diffuso clima di panico.

Tuttavia, secondo analisi più approfondite e recenti report, questa interpretazione si è rivelata errata. TurboQuant nasce con l'obiettivo di rendere più efficiente l'utilizzo della memoria nei modelli di intelligenza artificiale, in particolare nei sistemi basati su large language models.