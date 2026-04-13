TurboQuant di Google scuote il mercato delle memorie ma la carenza non è finita: gli esperti smentiscono la fine del superciclo

Il debutto di TurboQuant, un innovativo algoritmo sviluppato da Google per migliorare l'efficienza nell'uso della memoria, ha scatenato forti reazioni nel settore tecnologico e finanziario. Nelle settimane successive alla sua presentazione, il mercato delle memorie ha vissuto una fase turbolenta, con un'ondata di vendite che ha colpito colossi come Micron, Samsung e SK hynix.
Molti investitori e operatori del settore hanno interpretato la nuova tecnologia come un segnale della fine imminente della carenza di memoria, dando origine a un diffuso clima di panico.
Tuttavia, secondo analisi più approfondite e recenti report, questa interpretazione si è rivelata errata. TurboQuant nasce con l'obiettivo di rendere più efficiente l'utilizzo della memoria nei modelli di intelligenza artificiale, in particolare nei sistemi basati su large language models.
TurboQuant di Google estenderà il "superciclo" delle memorie?
Molti esperti ritengono che questa innovazione possa addirittura estendere il cosiddetto "superciclo" delle memorie. Il fenomeno è stato paragonato al paradosso di Jevons, secondo cui una maggiore efficienza nell'uso di una risorsa può portare a un aumento della sua domanda complessiva.
In questo caso, rendere la memoria più efficiente potrebbe incentivare un utilizzo ancora più ampio dell'intelligenza artificiale, aumentando la necessità di hardware. I dati di mercato sembrano confermare questa visione.
Aziende come Samsung continuano a registrare risultati molto solidi, con ricavi elevati provenienti dal segmento DRAM. Allo stesso tempo, i fornitori stanno stipulando contratti pluriennali con grandi aziende tecnologiche per garantire la disponibilità di memoria nel lungo periodo, segno di una domanda stabile e in crescita.
Quali sono le prospettive future per TurboQuant di Google?
Le prospettive future indicano che i prezzi delle memorie potrebbero tornare a salire nei prossimi trimestri, mentre la domanda continuerà a essere trainata dall'espansione dell'intelligenza artificiale.
Secondo alcune stime, la carenza di memoria potrebbe persistere almeno fino alla seconda metà del 2027, a meno che non vengano introdotte nuove capacità produttive su larga scala.
E dunque, TurboQuant non rappresenta la fine della crisi delle memorie, ma piuttosto un'evoluzione del settore, destinata a rafforzarne ulteriormente l'importanza nell'era dell'IA.