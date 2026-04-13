Il gameplay di Agefield High: Rock the School è stato presentato con un trailer

Agefield High: Rock the School è stato mostrato con un trailer del gameplay che mette in evidenza tutto il potenziale dell'action a base open world sviluppato da Refugium Games, che è stato paragonato da molti all'esperienza di Bully.
Il gioco ci mette nei panni di Sam, uno studente dell'ultimo anno appena arrivato nella tranquilla cittadina di Agefield, desideroso di vivere un anno scolastico indimenticabile prima del diploma. Non sarà così semplice, però: ogni scelta che andremo a compiere durante la campagna finirà per influenzare l'andamento degli eventi.
Nel trailer viene presentato in particolare il sistema scolastico dinamico di Agefield High: Rock the School, che prova a simulare una vera routine accademica fra lezioni di inglese, matematica, geografia, tedesco e musica. Potremo tuttavia decidere a quali corsi partecipare o ignorarli completamente e dedicarci ad attività più caotiche o lucrative.
Fuori delle mura scolastiche, l'esperienza del gioco si espande in un open world che include il campus, il centro città, i quartieri residenziali e le aree rurali circostanti, che potremo esplorare liberamente mentre ci cimentiamo con diverse tipologie di missioni.
Il vero erede di Bully?
Agefield High: Rock the School potrebbe essere l'erede di Bully che aspettiamo da vent'anni e il trailer sembra confermarlo, puntando non solo sulle personalizzazioni disponibili ma anche su di una struttura che appare molto corposa, dall'alto delle sue oltre trenta missioni principali.
La campagna del gioco promette di miscelare umorismo, ribellione e dinamiche sociali tipiche dell'adolescenza, filtrando però il tutto attraverso una lente volutamente satirica e accompagnando l'azione con una colonna sonora pop-punk perfettamente adatta al contesto.