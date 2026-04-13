Cerchi un nuovo monitor? I prodotti KTC sono in sconto su AliExpress: risparmia con i nostri coupon

Se cerchi un nuovo monitor per giocare ai tuoi titoli preferiti ma non vuoi spendere troppo, i prodotti KTC sono in sconto su AliExpress. Le offerte sono valide dal 13 al 19 aprile 2026 e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Inoltre, i codici hanno un limite di riscatto e potrebbero non essere più validi, pertanto ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Vediamo di seguito tutte le offerte nel dettaglio.
Monitor KTC in offerta
Di seguito trovi un pratico riepilogo delle principali offerte. Se sei interessato, basterà aprire i link e verrai direttamente indirizzato alla pagina del prodotto. Ecco tutti i monitor in sconto:
- Monitor KTC da 24" IPS 1440P e 180Hz, disponibile a 167,99 € a questo link. Usa i codici MULTI20 o ITAR20 per risparmiare altri 20 €
- Monitor KTC da 24,5" IPS 1080P e 300Hz, disponibile a 137,23 €. Usa i codici MULTI15 o ITCD15 per risparmiare altri 15 €
- Monitor Smart da 32" UHD con altoparlanti, disponibile a 234,35 €. Usa i codici MULTI20 o ITAR20 per risparmiare altri 20 €
- Monitor curvo da 32" QHD e 180Hz, disponibile a 162,04 €. Usa i codici MULTI20 o ITAR20 per risparmiare altri 20 €
- Monitor curvo da 34" WQHD e 165Hz, disponibile a 239,13 €. Usa i codici MULTI20 o ITAR20 per risparmiare altri 20 €