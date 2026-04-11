Disney ed Epic Games lavorano a uno sparatutto in stile ARC Raiders?

Secondo quanto riportato da Bloomberg, Disney ed Epic Games stanno lavorando a uno sparatutto in stile ARC Raiders con i personaggi della casa di Topolino: sarebbe questo il motivo per cui nel 2024 Disney ha investito 1,5 miliardi nello studio di Fortnite.

L'accordo di collaborazione instaurato in tale frangente sarebbe stato pensato da un lato per portare avanti le collaborazioni già viste nel battle royale, che nel corso del tempo ha accolto nel proprio roster personaggi Marvel come Spider-Man, Iron Man, Thanos e tanti altri.

Dall'altro, tuttavia, ci sarebbe appunto di mezzo il progetto di un extraction shooter in arrivo il prossimo novembre, salvo imprevisti, che sfrutti l'esperienza degli autori di Fortnite per consegnare ai giocatori un impianto subito solido e divertente.

La novità in questo caso sarebbe rappresentata dalla presenza dei più celebri personaggi Disney in un contesto di combattimenti competitivi: non una novità assoluta, vedi la serie Kingdom Hearts, ma comunque un passo importante.