Le console portatili ANBERNIC sono in super sconto su AliExpress: ecco tutti i coupon

Inoltre, i codici hanno un limite di riscatto e potrebbero non essere più validi, pertanto ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Vediamo di seguito tutte le offerte nel dettaglio.

Se cerchi delle console dallo stile retrò ottimizzate per l'emulazione classica, i prodotti ANBERNIC sono attualmente in sconto su AliExpress. Le offerte sono valide dal 13 al 19 aprile 2026 e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Console portatili in sconto

Partiamo dalle versioni più economiche e adatte a diverse esigenze di budget. La console RG35XX H con schermo IPS da 3,5 pollici e batteria da 3300mAh costa 72,69 €. Assicurati di utilizzare i codici MULTI7 o ITAR07 per risparmiare altri 7 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link.

La console RG40XX H costa invece 80,99 €. Usa i codici MULTI10 o ITAR10 per risparmiare altri 10 €. Puoi acquistarla qui. Potrai giocare e recuperare migliaia di grandi classici senza alcuna difficoltà.

ANBERNIC RG40XX H

Passiamo al modello RG477V con display LTPS da 4,7 pollici e Dimensity 8300, disponibile a 251,69 €. Usa i codici MULTI30 o ITAR30 per risparmiare altri 30 €. Puoi acquistarlo direttamente aprendo questo link. In questo caso è disponibile sia la variante con i giochi che senza, così potrai personalizzare la console in base alle tue preferenze.

Modello RG477V

Infine, la console RG 477M con schermo touch LTPS da 4,7 pollici e batteria da 5300 mAh costa 291,64 €. Usa i codici MULTI30 o ITAR30 per risparmiare altri 30 €. Puoi acquistarla direttamente qui.