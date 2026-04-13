Le console portatili ANBERNIC sono in super sconto su AliExpress: ecco tutti i coupon

Se cerchi delle console dallo stile retrò ottimizzate per l'emulazione classica, i prodotti ANBERNIC sono attualmente in sconto su AliExpress. Le offerte sono valide dal 13 al 19 aprile 2026 e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Inoltre, i codici hanno un limite di riscatto e potrebbero non essere più validi, pertanto ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Vediamo di seguito tutte le offerte nel dettaglio.
Console portatili in sconto
Partiamo dalle versioni più economiche e adatte a diverse esigenze di budget. La console RG35XX H con schermo IPS da 3,5 pollici e batteria da 3300mAh costa 72,69 €. Assicurati di utilizzare i codici MULTI7 o ITAR07 per risparmiare altri 7 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link.
La console RG40XX H costa invece 80,99 €. Usa i codici MULTI10 o ITAR10 per risparmiare altri 10 €. Puoi acquistarla qui. Potrai giocare e recuperare migliaia di grandi classici senza alcuna difficoltà.
Passiamo al modello RG477V con display LTPS da 4,7 pollici e Dimensity 8300, disponibile a 251,69 €. Usa i codici MULTI30 o ITAR30 per risparmiare altri 30 €. Puoi acquistarlo direttamente aprendo questo link. In questo caso è disponibile sia la variante con i giochi che senza, così potrai personalizzare la console in base alle tue preferenze.
Infine, la console RG 477M con schermo touch LTPS da 4,7 pollici e batteria da 5300 mAh costa 291,64 €. Usa i codici MULTI30 o ITAR30 per risparmiare altri 30 €. Puoi acquistarla direttamente qui.