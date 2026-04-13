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Una mod porta i modelli poligonali del primo Final Fantasy 7 dentro Rebirth ed è subito 1997

Un modder sta sostituendo tutti i modelli hi-poly dei personaggi principali di Final Fantasy 7 Rebirth con quelli low-poly ispirati alla versione originale del gioco.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   13/04/2026
Barrett Low Poly
Final Fantasy VII Rebirth
Final Fantasy VII Rebirth
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Il modder Stepheroth è un nome ben noto sulla scena di Final Fantasy 7 Rebirth, visto che conta circa due dozzine di mod all'attivo dedicate al gioco (oltre a svariate altre per il Remake del 2020). Ora però, ha deciso di lanciarsi nella sua impresa più ambiziosa e affascinante: inserire dei modelli low poly ispirati al Final Fantasy 7 del 1997 nel modernissimo Rebirth.

Ritorno al passato

Il progetto punta a sostituire i modelli ultra-realistici dei protagonisti con le loro controparti storiche. Per farlo, Stepheroth ha fatto una scelta ben precisa e stilisticamente azzeccata: non sta utilizzando i modelli durante l'esplorazione del gioco originale per PS1 e PC, che in un contesto moderno risulterebbero comicamente sproporzionati, bensì quelli più definiti e slanciati utilizzati originariamente per le battaglie, da molti considerati ancora oggi esteticamente eccellenti, tanto per sottolineare per l'ennesima volta che lo stile vince sempre sulla conta poligonale pura.

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Per ovvi motivi legati all'immensa mole di lavoro che sarebbe richiesta per sostituirli, gli scenari rimarranno quelli moderni, creando un affascinante contrasto visivo che unisce il meglio di entrambe le epoche.

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Il lavoro in corso, un vero e proprio "de-makeover" nostalgico pensato per celebrare l'impatto del gioco avuto sull'autore, sta rapidamente guadagnando popolarità online grazie anche alla spinta sui social dell'utente Night Sky King. Le immagini e i video diffusi in rete stanno incantando i fan, desiderosi di rigiocare Rebirth con i modelli storici.

Purtroppo, attualmente non è possibile sapere quando il lavoro sarà finito, ma pare che i progressi procedano spediti, quindi si spera che non manchi tantissimo.

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