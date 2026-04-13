iPhone 18 Pro: il nuovo colore ispirerà gli smartphone Android del futuro

Il nuovo smartphone di Apple, iPhone 18 Pro, non è stato ancora annunciato ma i prossimi modelli di punta Android sarebbero già pronti a utilizzare lo stesso colore distintivo scelto dall'azienda. Si tratterebbe per l'esattezza della finitura rosso intenso, che potrebbe dare il via a una vera e propria tendenza destinata a essere seguita anche dagli altri brand.

Dall’arancione al rosso Se il colore protagonista della serie iPhone 17 era l'arancione con la variante Cosmic Orange, iPhone 18 Pro si distinguerà con la finitura Deep Red. Come vi abbiamo anticipato, si tratta di un colore rosso molto scuro e intenso. A riportare le informazioni è stato il leaker Digital Chat Station, che avrebbe già notato alcuni prototipi di smartphone Android ispirati ad Apple. iPhone 18 Pro Deep Red Non è una novità che altri brand si ispirino ad Apple, come già accaduto in passato con la variante Cosmic Orange (ad esempio Honor con il suo Power 2, tuttavia con una batteria impressionante da ben 10.080 mAh). Ovviamente si tratta sempre di indiscrezioni da prendere con le pinze, in attesa di conferme ufficiali, dato che Apple prova diverse finiture prima di scegliere quella definitiva. A proposito di colorazioni, ancora una volta l'iPhone 18 Pro dovrebbe rinunciare al nero, mentre l'iPhone Ultra - il primo pieghevole di Apple - potrebbe essere disponibile nei colori grigio/nero o argento/bianco.