Lo smartphone Honor Power2 è quasi identico all'iPhone 17 Pro, ma ha una batteria da 10,080 mAh

Dopo aver potuto vedere lo smartphone Honor Power2 nella colorazione Cosmic Orange, in stile iPhone 17 Pro, altre caratteristiche lo rendono quasi identico nel design. Lo YouTuber MKBHD ha confrontato le due versioni e i risultati sono impressionanti. Vediamo i dettagli.

Caratteristiche e design dello smartphone

Diversi produttori cinesi imitano palesemente certi elementi dei dispositivi Apple. Ebbene, stando alle ultime informazioni, Honor ha aggiunto una fotocamera posteriore fittizia solo per far assomigliare il modulo all'iPhone 17 Pro. Avete capito bene: non funziona. Sono solo due le fotocamere effettive, mentre il terzo sensore è puramente estetico.

Smartphone iPhone 17 Pro e Honor Power2 (Fonte: Digital Chat Station)

I colleghi di Wccftech hanno verificato le specifiche su GSMArena e, infatti, il Power 2 è dotato di una fotocamera principale da 50 MP e un sensore ultragrandangolare da 5 MP. Insomma, oltre alla colorazione arancione, anche il modulo fotocamere è quasi identico a quello dello smartphone Apple. Come già anticipato, uno YouTuber ha confrontato i due modelli:

Non è tutto, perché anche l'interfaccia ricorda chiaramente il linguaggio di design Liquid Glass. Nelle immagini sottostanti possiamo vedere la "Modalità Trasparenza".