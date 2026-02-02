0

Lo smartphone Honor Power2 è quasi identico all'iPhone 17 Pro, ma ha una batteria da 10,080 mAh

Honor Power2 replica quasi alla perfezione l'iPhone 17 Pro, con design, interfaccia Liquid Glass e persino un sensore fittizio aggiunto sul retro.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   02/02/2026
Honor Power2

Dopo aver potuto vedere lo smartphone Honor Power2 nella colorazione Cosmic Orange, in stile iPhone 17 Pro, altre caratteristiche lo rendono quasi identico nel design. Lo YouTuber MKBHD ha confrontato le due versioni e i risultati sono impressionanti. Vediamo i dettagli.

Caratteristiche e design dello smartphone

Diversi produttori cinesi imitano palesemente certi elementi dei dispositivi Apple. Ebbene, stando alle ultime informazioni, Honor ha aggiunto una fotocamera posteriore fittizia solo per far assomigliare il modulo all'iPhone 17 Pro. Avete capito bene: non funziona. Sono solo due le fotocamere effettive, mentre il terzo sensore è puramente estetico.

Smartphone iPhone 17 Pro e Honor Power2 (Fonte: Digital Chat Station)
Smartphone iPhone 17 Pro e Honor Power2 (Fonte: Digital Chat Station)

I colleghi di Wccftech hanno verificato le specifiche su GSMArena e, infatti, il Power 2 è dotato di una fotocamera principale da 50 MP e un sensore ultragrandangolare da 5 MP. Insomma, oltre alla colorazione arancione, anche il modulo fotocamere è quasi identico a quello dello smartphone Apple. Come già anticipato, uno YouTuber ha confrontato i due modelli:

Non è tutto, perché anche l'interfaccia ricorda chiaramente il linguaggio di design Liquid Glass. Nelle immagini sottostanti possiamo vedere la "Modalità Trasparenza".

L'interfaccia dello smartphone Honor Power2 (Fonte: MKBHD)
L'interfaccia dello smartphone Honor Power2 (Fonte: MKBHD)

Alcuni segni distintivi

Per fortuna, non tutti gli elementi sono uguali allo smartphone di iPhone. Il modello di Honor utilizza infatti una batteria da ben 10.080 mAh. Inoltre, questo prodotto è più sottile dell'iPhone 17 Pro Max, infatti ha uno spessore di 7,98 mm e un peso di 216 grammi. Tra le altre caratteristiche troviamo un processore Dimensity 8500 di MediaTek, 12 GB di RAM e un pannello LTPS OLED da 6,79 pollici con frequenza di aggiornamento da 120 Hz, mentre la luminosità di picco raggiunge 8.000 nit.

È chiaramente un prodotto di fascia media, indicato per chi non ha bisogno di tutte le funzionalità di un dispositivo Apple. Nel frattempo, vi invitiamo a leggere la nostra recensione del recente Honor Magic8 Pro, un cameraphone Android che fa quasi tutto per bene.

#Tecnologia
