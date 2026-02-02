Final Fantasy 7 era stato pensato come un gioco d'azione, Nomura ne parla e mostra una concept art

Cosa ha detto Nomura su Final Fantasy 7

"Quest'anno segna il 29º anniversario di Final Fantasy 7, quindi il prossimo anno si preannuncia come un'occasione ancora più speciale", ha scritto il character designer originale di FF7 e co-autore della trama. "Ora, per celebrare questo 29º anniversario, ho cercato alcuni concept art e commenti del passato da condividere". Poiché la maggior parte dei materiali di sviluppo era già stata pubblicata in precedenza, Nomura ha scelto un'illustrazione che all'epoca era stata diffusa in modo incompleto, "quindi questa rappresenta di fatto la sua prima apparizione pubblica completa".

La concept art condivisa da Nomura

Nel disegno che potete trovare poco sopra, vediamo le strade di Midgar e un enorme drago che combatte contro un personaggio che ricorda molto Cloud. "La figura che punta una pistola sulla piattaforma sopraelevata è 'Johnny the Needle', un personaggio della versione iniziale della trama", ha proseguito Nomura.

"È completamente distinto dal Johnny che appare nella storia principale; gli elementi di Johnny the Needle sono stati successivamente incorporati in Reno. Sulla scalinata a sinistra c'è un personaggio che ricorda un membro di Avalanche, che a quel punto era ancora senza nome e senza un ruolo definito."

"Inoltre, a differenza dei precedenti titoli di FF, questa visione prevedeva combattimenti non su campi di battaglia fissi, ma mentre ci si muoveva nell'ambiente tridimensionale della città", ha aggiunto lo sviluppatore. "Alla fine questa forma di combattimento non è stata realizzata nell'originale, ma è stata raggiunta nell'attuale serie remake di FF7. In questo senso, sarei felice se poteste continuare a godervi questo grande progetto, in cui elementi tecnicamente irrealizzabili nell'originale stanno ora prendendo forma nella serie remake."

Ricordiamo infine che una nuova versione "migliorata" di Final Fantasy 7 è in arrivo su Steam.