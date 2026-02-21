Il Final Fantasy 7 del 1997 raggiunge un nuovo traguardo di vendite a quasi trent’anni dal debutto

La compagnia giapponese ha svelato che il titolo del 1997 ha totalizzato 15,5 milioni di copie vendute . Il dato proviene dal comunicato stampa in lingua giapponese che ha annunciato la data di uscita di Final Fantasy 7 Rebirth su Xbox e Switch 2 e passato inzialmente inosservato, ma ora evidenziato da TwistedVoxel.

Sono passati quasi trent'anni dall'uscita del Final Fantasy 7 originale, ma il gioco c ontinua a registrare numeri di vendita di tutto rispetto ancora oggi. Del resto, se Square Enix ha scelto di riportarlo in vita con una trilogia di remake, un motivo c'è.

400.000 copie vendute in meno circa sei mesi

"Uscito nel 1997, Final Fantasy 7 ha conquistato moltissime persone grazie alla sua storia epica ed emozionante, ai personaggi carismatici e alle sequenze realizzate con la tecnologia più avanzata dell'epoca. Ad oggi ha superato 15,5 milioni di copie vendute in tutto il mondo", si legge nel comunicato.

È interessante notare che in maniera del tutto simile, un precedente comunicato pubblicato a giugno dello scorso anno parlava di 15,1 milioni di copie. Ciò significa che in poco più di sei mesi sono state vendute altre 400.000 unità(ovviamente si tratta delle versioni digitali disponibili su Steam e sulle console moderne). Un risultato notevole per un titolo che si avvicina a spegnere la sua trentesima candelina, ma che non sorprende più di tanto, dato che parliamo di uno dei capitoli più amati della serie, ancora oggi punto di riferimento per moltissimi JRPG.