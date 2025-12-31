Il produttore dell'originale Final Fantasy 7 si spaventò a morte nel vedere il filmato di Sephirot e Jenova

L'originale Final Fantasy 7 potrebbe sembrare a una prima occhiata un semplice gioco colorato e adatto a tutte le età, ma la verità è che ci sono varie sequenze spaventose, molte delle quali sono legate a Sephiroth.
Nello specifico, secondo uno dei produttori del gioco di ruolo, la scena legata a Jenova è una delle più terrificanti.
I commenti del produttore di Final Fantasy 7
Su Twitter, alcuni sviluppatori giapponesi hanno condiviso i momenti più strani vissuti durante lo sviluppo di videogiochi. Tra le varie storie vi è quella di Takashi Tokita, produttore presso Square Enix, che afferma di essersi spaventato in una occasione mentre lavorava a Final Fantasy 7 per l'originale PlayStation.
Secondo quanto tradotto da Automaton, dal giapponese all'inglese, Tokita ha scritto: "Quando stavo lavorando al mio PC durante lo sviluppo di Final Fantasy 7, all'improvviso il filmato di Jenova è stato riprodotto sul monitor del dev kit di PlayStation e mi è quasi venuto un attacco di cuore."
In un altro commento, ha confermato che si tratta della scena che ha luogo a Nibelheim, il flashback durante il quale Sephiroth incontra la propria madre nel reattore di Nibel. Anche se oggigiorno potrebbe non sembrare così spaventoso, soprattutto per un pubblico molto giovane, bisogna considerare il periodo e il contesto tecnologico.
Era l'inizio dell'era 3D dei videogiochi e SquareSoft (non era ancora Square Enix) stava iniziando a fare delle prove con questa novità: nessuno aveva mai visto in una console domestica dei filmati in 3D, quindi per il produttore fu probabilmente impressionante anche per questo motivo, oltre che per il soggetto mostrato.
