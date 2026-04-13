Una storica visual novel è stata finalmente tradotta in inglese

A quasi vent'anni dalla sua uscita originale, la visual novel Kishin Hishou Demonbane , pubblicata da Nitroplus nel 2006, è stata finalmente tradotta in inglese ed è diventata fruibile anche dalle nostre parti. Per l'impresa va ringraziato il gruppo di appassionati "Starry Wisdom Translation Team", cui vanno i plausi dell'intera comunità di appassionati.

Un progetto atteso

Kishin Hishou Demonbane è il seguito diretto di Deus Machina Demonbane, opera nota a anche al pubblico nostrano, grazie alla distribuzione in occidente su PC e, privata degli elementi erotici, su PS2, grazie alla localizzazione ufficiale di JAST USA. A differenza del predecessore, questo secondo capitolo non aveva mai varcato i confini giapponesi, lasciando ai fan occidentali come unica consolazione la serie anime spin-off, attualmente visibile con sottotitoli su Crunchyroll.

L'attesa sembra però essere valsa la pena, almeno stando alle parole di uno dei traduttori, che descrive l'opera come un "bellissimo sequel" capace di andare ben oltre le apparenze. Nelle sue parole, il gioco "non è una tipica storia mecha con elementi lovecraftiani; ma è una storia di accettazione, amore e della ricerca del proprio vero io".

Chi fosse interessato a recuperare questa perla videoludica, tuttavia, dovrà prestare attenzione ad alcune questioni tecniche. Per far girare correttamente il gioco sui sistemi operativi più moderni (da Windows 10 in poi), è necessario avviarlo in modalità compatibilità per Windows XP o Windows 7. Inoltre, il team di traduzione avverte di evitare accuratamente l'apertura dei menu a comparsa (pop-up) all'interno del gioco, poiché causano blocchi improvvisi. Per gestire salvataggi, caricamenti e altre opzioni di sistema, i giocatori dovranno affidarsi esclusivamente alle scorciatoie da tastiera.

Se vi interessa, potete scaricare la traduzione dal sito degli autori.