Qualcomm collabora con CXMT per sviluppare DRAM personalizzata e affrontare la crisi globale delle memorie negli smartphone

Qualcomm si trova al centro di un cambiamento strategico che potrebbe ridefinire l'intero settore degli smartphone. Secondo recenti indiscrezioni, il colosso statunitense Qualcomm starebbe collaborando con il produttore cinese di memorie ChangXin Memory Technologies per sviluppare soluzioni DRAM personalizzate destinate ai dispositivi mobili. Questa iniziativa nasce in risposta a una crisi globale delle memorie che sta mettendo sotto pressione l'intera industria. Negli ultimi mesi, la disponibilità di DRAM è diventata sempre più limitata, poiché gran parte della capacità produttiva è stata dirottata verso memorie ad alte prestazioni come l'HBM, fondamentali per applicazioni legate all'intelligenza artificiale. Questo ha generato un forte aumento dei costi, colpendo in particolare gli smartphone di fascia bassa e media.

L'impatto della RAM in uno smartphone: i dettagli dell'iniziativa di Qualcomm Attualmente, la DRAM rappresenta circa il 35% del costo totale di produzione di uno smartphone economico, mentre la memoria NAND contribuisce per un ulteriore 19%, portando il totale al 54% del Bill of Materials. In questo contesto, Qualcomm cerca di ridurre la dipendenza dalle forniture tradizionali e di garantire una maggiore stabilità nella catena produttiva. Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro: il nuovo SoC Qualcomm punta su una cache più ampia e una minore latenza La collaborazione con CXMT potrebbe consentire all'azienda di sviluppare memorie ottimizzate per i propri chip, migliorando efficienza e disponibilità. È probabile che queste soluzioni siano inizialmente destinate principalmente al mercato cinese, dove la domanda rimane elevata e le catene di approvvigionamento locali possono offrire vantaggi strategici.