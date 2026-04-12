Una mod di Half-Life consente di salvare tutti gli scienziati, trattandoli come Lemmings

Se avete giocato ad Half-Life , saprete sicuramente che il personale di Black Mesa , la mega struttura in cui è ambientato, è stato destinato a una fine ingloriosa, a prescindere dal comportamento del giocatore. Ora però, una mod permette di salvare scienziati e guardie di sicurezza dal loro infausto destino. Quanti? Ben 45.

Salvateli tutti

Grazie al modder TeamClown, è nata la mod Half-Life: But you can rescue every scientist, conosciuta anche come Half-Life: Lemmings. Dopo averla installata, trovando un superstite in difficoltà, sarà possibile indirizzarlo verso dei punti di salvataggio specifici o, in alternativa, portarlo con sé nelle profondità della base creando una vera e propria carovana di sopravvissuti.

Dietro a un'idea apparentemente semplice si nasconde in realtà un grosso lavoro. Il trailer della mod mostra nuove animazioni create appositamente per salvare scienziati che, nel gioco base, erano condannati a una morte inevitabile (scriptata).

Ma non è tutto: i personaggi non giocanti sono stati dotati di capacità di movimento avanzate che permettono loro di arrampicarsi sulle scale, strisciare nei condotti dell'aria e persino saltare oltre i precipizi. Anche sul fronte bellico ci sono enormi miglioramenti: le guardie ora combattono meglio e sono in grado di usare fucili a pompa, mitragliette MP5 e granate, mentre i semplici scienziati possono finalmente difendersi raccogliendo le pistole abbandonate.

Al momento, l'autore ha distribuito il progetto definendolo contemporaneamente come una versione 1.0 e una "demo". La mod copre infatti circa metà dell'avventura, partendo dal capitolo Unforeseen Consequences (dove il disastro ha inizio) fino ad arrivare ad Apprehension. Va detto che nella seconda metà del gioco gli scienziati appaiono con meno frequenza, quindi il grosso del lavoro è già stato fatto. Tenete in considerazione che la mod è stata costruita su Half-Life: Source e non sul titolo originale. Sebbene questa specifica versione non appaia più se cercata normalmente nello store di Steam, la sua pagina è ancora attiva e il gioco è tuttora acquistabile.