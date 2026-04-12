Polizia in allarme per una 91enne che non risponde alle chiamate: stava videogiocando

Quello che doveva essere un controllo di routine sullo stato di salute di un'anziana in Ohio si è trasformato in un grosso malinteso, divertente in ogni senso. Gli agenti di polizia hanno fatto ingresso nell'abitazione di una signora di 91 anni temendo il peggio, ma l'hanno trovata sanissima e semplicemente troppo concentrata a videogiocare per prestare attenzione al resto del mondo.

Disturbatori

Tutto è iniziato quando la donna, iscritta al programma cittadino "Are You OK?", un servizio gratuito che prevede una telefonata quotidiana per monitorare il benessere degli anziani, ha saltato il suo consueto appuntamento. L'assenza di risposte ha subito fatto scattare l'allarme, portando il Dipartimento di Polizia di Westlake a inviare una pattuglia sul posto, come riportato dall'emittente News 5 Cleveland.

Giunti all'abitazione e non ottenendo risposta nemmeno bussando alla porta, gli agenti hanno deciso di entrare per verificare lo stato della donna, temendo una possibile emergenza medica. Tuttavia si sono trovati davanti a una scena insolita: la 91enne era sana e salva nella sua camera da letto, ma così impegnata a cercare di superare il suo record personale a un videogioco da aver ignorato sia lo squillo del telefono che i forti colpi alla porta.Starfield: Skyrim Grandma non sarà nel gioco e non ha nemmeno intenzione di giocarci Sebbene non sia stato reso noto il nome del titolo capace di rapirla fino a questo punto, è stato raccontato che la donna era letteralmente isolata dalla realtà fisica che la circondava. Fortunatamente, come ha dichiarato il Dipartimento di Polizia di Westlake a vicenda conclusa: "Ci siamo fatti tutti una bella risata".