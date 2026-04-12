Shibuya Punk, lo stile nato dai videogiochi

Non molto tempo fa abbiamo parlato di Marathon e di quanto la sua direzione artistica fosse stata influenzata dall'estetica Y2K, dal Vectorheart e, più in generale, dall'effervescenza culturale emersa tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila. Una volta scesi nella tana del Bianconiglio, però, è difficile riemergere. Rimasti per settimane in quei cunicoli tutti estremamente diversi, dove influenze, tendenze e stili cambiano a ogni battito di ciglia, abbiamo ritrovato i resti di una civiltà che credevamo perduta, ma che, effettivamente, non ci ha mai abbandonato.

Stiamo parlando dello Shibuya Punk, uno stile che, a differenza di molti altri, ha origine proprio dai videogiochi e da uno in particolare: Jet Set Radio.