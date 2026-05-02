Metro 2039 è già nella lista dei desideri di 1 milione di giocatori

Nelle scorse ore, 4A Games ha infatti comunicato che il gioco ha superato 1 milione di aggiunte alla lista dei desideri , una metrica sempre più utilizzata da studi e publisher per misurare l'interesse del pubblico. Un risultato notevole, soprattutto considerando che il reveal è avvenuto da poco più di due settimane.

Se il buongiorno si vede dal mattino...

L'annuncio è arrivato tramite un messaggio sui social, in cui il team ha ringraziato i giocatori: "Metro 2039 ha raggiunto 1 milione di wishlist. Siamo sbalorditi di aver raggiunto questa tappa così rapidamente dopo l'annuncio. Grazie per il vostro incredibile supporto, non vediamo l'ora di invitarvi nella Metro questo inverno"

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Presentato in pompa magna durante l'Xbox First Look del mese scorso, Metro 2039 è il nuovo capitolo della serie sparatutto e survival horror basata sui romanzi di Dmitrij Gluchovskij in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S durante il corso del prossimo inverno.

Nei panni dello Straniero dovremo affrontare un viaggio difficile per raggiungere la Metro, il rifugio sotterraneo costruito dai sopravvissuti alla guerra nucleare del 2013. Una volta arrivati, il nostro compito sarà tentare di ridare speranza a chi vive confinato nelle gallerie, in un racconto che, secondo lo stesso Gluchovskij, sarà più cupo e disperato di qualsiasi altro gioco o romanzo della serie.