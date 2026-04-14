Metro 2039, spuntano online i primi dettagli sulla trama del gioco

A causa di una disattenzione di IGDB sono spuntati online i primi dettagli sulla trama di Metro 2039, il nuovo capitolo della saga sviluppata da 4A Games e basata sull'universo narrativo creato dallo scrittore Dmitry Glukhovsky.

"Metro 2039 è il nuovo, rivoluzionario sparatutto realizzato dagli acclamati narratori di 4A Games" si legge nella sinossi che abbiamo tradotto in italiano. "Un viaggio nel cuore oscuro della Mosca post-apocalittica, in un conflitto straziante per l'anima stessa della Metro."

"L'anno è il 2039. Per un quarto di secolo, gli ultimi sopravvissuti alla guerra nucleare sono rimasti intrappolati in un aspro conflitto nelle gallerie della Metro sotto la città avvelenata di Mosca. Ora, finalmente, sono stati uniti sotto un unico leader: uno spartano fanatico noto come Hunter."

"Tuttavia questa non è pace: il regime di Novoreich guidato da Hunter governa attraverso propaganda e paura, soggiogando la popolazione in nome di una nuova guerra per la superficie contro un nemico oscuro e terrificante."