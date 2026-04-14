0

Il nuovo Steam Controller potrebbe fare il proprio debutto a breve

Nonostante le evidenti difficoltà per quanto concerne il lancio di Steam Machine e Steam Frame, Valve potrebbe decidere di distribuire a breve il nuovo Steam Controller.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   14/04/2026
Steam Controller

Secondo alcune indiscrezioni, il nuovo Steam Controller potrebbe fare il proprio debutto a breve, in anticipo rispetto al lancio di Steam Machine e del visore Steam Frame, che come sappiamo si trovano ad affrontare l'attuale crisi delle memorie.

A suggerire questo cambio di strategia rispetto a un esordio unificato è stato l'insider Brad Lynch, che ha riferito di "una grande quantità di controller wireless per PC" che Valve avrebbe ricevuto nell'ambito di un primo approvvigionamento, quantomeno negli Stati Uniti.

È improbabile che l'azienda voglia riempire i propri magazzini di Steam Controller senza l'intenzione di venderli, ma anche questa ipotesi è sul tavolo: bisognerà capire se i piani sono cambiati rispetto all'idea originale di lanciare il nuovo hardware in contemporanea.

Steam Machine, Frame e Controller: un aggiornamento da Valve su date di uscita e prezzi Steam Machine, Frame e Controller: un aggiornamento da Valve su date di uscita e prezzi

A lasciare perplessi è l'eventuale appeal che il nuovo gamepad potrebbe esercitare sugli utenti in assenza di una Steam Machine con cui utilizzarlo, anche concettualmente: si tratterebbe di una sorta di anticipazione per un ecosistema che al momento è chiaramente incompleto.

Una netta evoluzione

Valve ha spiegato che Steam Machine, Steam Controller e Steam Frame nascono dall'esperienza maturata con il vecchio hardware, il che è particolarmente vero per quanto concerne il nuovo gamepad, che si pone come una netta evoluzione del modello originale.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Caratterizzato da un layout simmetrico per gli stick analogici, in questo caso dotati di tecnologia TMR a prova di drifting, il nuovo Steam Controller è munito di un doppio trackpad, HD rumble e giroscopio capacitivo.

#Steam
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il nuovo Steam Controller potrebbe fare il proprio debutto a breve