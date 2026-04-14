Secondo alcune indiscrezioni, il nuovo Steam Controller potrebbe fare il proprio debutto a breve, in anticipo rispetto al lancio di Steam Machine e del visore Steam Frame, che come sappiamo si trovano ad affrontare l'attuale crisi delle memorie.
A suggerire questo cambio di strategia rispetto a un esordio unificato è stato l'insider Brad Lynch, che ha riferito di "una grande quantità di controller wireless per PC" che Valve avrebbe ricevuto nell'ambito di un primo approvvigionamento, quantomeno negli Stati Uniti.
È improbabile che l'azienda voglia riempire i propri magazzini di Steam Controller senza l'intenzione di venderli, ma anche questa ipotesi è sul tavolo: bisognerà capire se i piani sono cambiati rispetto all'idea originale di lanciare il nuovo hardware in contemporanea.
A lasciare perplessi è l'eventuale appeal che il nuovo gamepad potrebbe esercitare sugli utenti in assenza di una Steam Machine con cui utilizzarlo, anche concettualmente: si tratterebbe di una sorta di anticipazione per un ecosistema che al momento è chiaramente incompleto.
Una netta evoluzione
Valve ha spiegato che Steam Machine, Steam Controller e Steam Frame nascono dall'esperienza maturata con il vecchio hardware, il che è particolarmente vero per quanto concerne il nuovo gamepad, che si pone come una netta evoluzione del modello originale.
Caratterizzato da un layout simmetrico per gli stick analogici, in questo caso dotati di tecnologia TMR a prova di drifting, il nuovo Steam Controller è munito di un doppio trackpad, HD rumble e giroscopio capacitivo.