Secondo alcune indiscrezioni, il nuovo Steam Controller potrebbe fare il proprio debutto a breve, in anticipo rispetto al lancio di Steam Machine e del visore Steam Frame, che come sappiamo si trovano ad affrontare l'attuale crisi delle memorie.

A suggerire questo cambio di strategia rispetto a un esordio unificato è stato l'insider Brad Lynch, che ha riferito di "una grande quantità di controller wireless per PC" che Valve avrebbe ricevuto nell'ambito di un primo approvvigionamento, quantomeno negli Stati Uniti.

È improbabile che l'azienda voglia riempire i propri magazzini di Steam Controller senza l'intenzione di venderli, ma anche questa ipotesi è sul tavolo: bisognerà capire se i piani sono cambiati rispetto all'idea originale di lanciare il nuovo hardware in contemporanea.

A lasciare perplessi è l'eventuale appeal che il nuovo gamepad potrebbe esercitare sugli utenti in assenza di una Steam Machine con cui utilizzarlo, anche concettualmente: si tratterebbe di una sorta di anticipazione per un ecosistema che al momento è chiaramente incompleto.