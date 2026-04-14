Leggende Pokémon: Z-A per Nintendo Switch e Switch 2 è in sconto su AliExpress

Per le offerte primaverili di AliExpress, Leggende Pokémon: Z-A per Nintendo Switch e Switch 2 è a prezzo scontato. La versione per Nintendo Switch è disponibile a 45,61 €, ma con i codici MULTI4 o ITAR04 potrai risparmiare altri 4 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link .

Lotte veloci e divertenti

Il capitolo di Leggende Pokémon è divertente e immediato, nonostante qualche sbavatura a livello di trama e di bilanciamento. Le nuove lotte in tempo reale sono caotiche e divertenti, con una struttura intelligente e rispettosa del tempo dei giocatori. Potrai usufruire di tanti contenuti tra megapietre, missioni secondarie e collezionabili.

Tuttavia, questo capitolo farà storcere il naso ai fan delle classiche lotte a turni, mentre il comparto tecnico su Switch 2 è rispettabile ma comunque arretrato. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione. Le offerte sono valide dal 13 al 19 aprile 2026 e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.