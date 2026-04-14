Disponibile la beta 2 di iOS 26.5: vediamo le novità

Dopo due settimane dalla prima beta di iOS 26.5, Apple ha distribuito le beta 2 di iOS 26.5 and iPadOS 26.5 per gli sviluppatori. Anche stavolta, come prevedibile, non c'è alcuna traccia della nuova Siri. Vediamo le principali novità nel dettaglio. Ricordiamo che l'articolo è in aggiornamento.

Le novità della beta 2

Questa nuova beta non introduce novità particolarmente significative, piuttosto funzionalità già intraviste due settimane fa. Come vi abbiamo già detto, infatti, l'app Mappe presenta la funzione "Luoghi consigliati", che suggerisce determinati luoghi nei nuovi annunci, in base alle tendenze nelle vicinanze. A tal proposito, per chi non lo sapesse, ricordiamo che Apple ha intenzione di introdurre gli annunci pubblicitari nelle ricerche dell'applicazione.

L'app Mappe

Apple sta continuando a testare la crittografia end-to-end per i messaggi RCS tra utenti iPhone e Android, ma difficilmente questa novità si applicherà agli utenti europei, almeno per ora. Vi aggiorneremo in caso di informazioni concrete.

Per quanto riguarda l'Europa, Apple sta testando l'accoppiamento di prossimità, l'inoltro delle notifiche e la condivisione delle attività in tempo reale, da poter sincronizzare con un dispositivo indossabile di terze parti. Per ora non sappiamo quando saranno effettivamente disponibili.