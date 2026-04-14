Vagonata di processori AMD Ryzen in promozione su AliExpress: sfrutta i codici sconto e risparmia

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La serie Ryzen 9000 rappresenta l'attuale avanguardia basata sull'architettura Zen 5. Il Ryzen 9 9900X (12 core) è il punto di riferimento, mentre il Ryzen 7 9700X e il Ryzen 5 9600X offrono un equilibrio eccellente tra efficienza energetica e prestazioni single-core, ideali per il gaming moderno e il multitasking. Il Ryzen 7 9800X3D è un'ottima scelta che supera il Ryzen 7 7800X3D, che rimane comunque una scelta ottimale.

Nella fascia media e d'ingresso, il Ryzen 5 7500F è una soluzione intrigante "budget-friendly" per chi vuole entrare nell'ecosistema DDR5 sacrificando la grafica integrata. Il Ryzen 7 7700 (spesso indicato come RT in ambito OEM) garantisce ottime prestazioni octa-core con consumi ridotti. Infine, il Ryzen 7 5700X rappresenta la resistenza della piattaforma AM4.