Vagonata di processori AMD Ryzen in promozione su AliExpress: sfrutta i codici sconto e risparmia

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una serie di promozioni attive sui processori AMD Ryzen. Scopriamoli tutti i prodotti con relativi codici sconto:
- AMD Ryzen 7 9700X: sconto di 30€ con codice MULTI30 (o ITAR30) e costo finale di 194,53€
- AMD Ryzen 7 7700 R7: sconto di 20€ con codice MULTI20 (o ITAR20) e costo finale di 151,85€
- AMD RYZEN 7 7800X3D: sconto 30€ con codice MULTI30 (o ITAR30) e costo finale di 245,34€
- AMD Ryzen 5 7500F: sconto di 15€ con codice MULTI15 (o ITAR15) e costo finale di 104,00€
- AMD Ryzen 7 9800X3D: sconto di 45€ con codice MULTI45 (o ITAR45) e costo finale di 340,94€
- AMD Ryzen 9 9900X: sconto di 30€ con codice MULTI30 (o ITAR30) e costo finale di 311,03€
- AMD Ryzen 5 9600X: sconto di 20€ con codice MULTI20 (o ITAR20) e costo finale di 162,22€
- AMD Ryzen 7 5700X: sconto di 20€ con codice MULTI20 (o ITAR20) e costo finale di 162,22€.
Ulteriori dettagli sui processori AMD
La serie Ryzen 9000 rappresenta l'attuale avanguardia basata sull'architettura Zen 5. Il Ryzen 9 9900X (12 core) è il punto di riferimento, mentre il Ryzen 7 9700X e il Ryzen 5 9600X offrono un equilibrio eccellente tra efficienza energetica e prestazioni single-core, ideali per il gaming moderno e il multitasking. Il Ryzen 7 9800X3D è un'ottima scelta che supera il Ryzen 7 7800X3D, che rimane comunque una scelta ottimale.
Nella fascia media e d'ingresso, il Ryzen 5 7500F è una soluzione intrigante "budget-friendly" per chi vuole entrare nell'ecosistema DDR5 sacrificando la grafica integrata. Il Ryzen 7 7700 (spesso indicato come RT in ambito OEM) garantisce ottime prestazioni octa-core con consumi ridotti. Infine, il Ryzen 7 5700X rappresenta la resistenza della piattaforma AM4.