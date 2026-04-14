Gli appassionati non vedono l'ora di assistere a un primo trailer del film , naturalmente, e di scoprire elementi come il titolo ufficiale e un'anticipazione della trama, che vedrà come sappiamo Bo Bragason nel ruolo della principessa Zelda e Benjamin Evan Ainsworth nei panni di Link.

L'importante aggiornamento è arrivato nel corso della CinemaCon 2026 e segna la chiusura di una fase fondamentale della lavorazione, aprendo al contempo la porta a un periodo promozionale in cui scopriremo finalmente qualche dettaglio sull'adattamento cinematografico della serie Nintendo.

Sony Pictures ha annunciato ufficialmente che le riprese del film di The Legend of Zelda sono terminate , e che ora la pellicola affronterà il lungo processo di post-produzione che la accompagnerà fino al debutto nelle sale, atteso per il 7 maggio 2027.

Un progetto davvero ambizioso

Mentre è già stato annunciato l'arrivo del film di The Legend of Zelda su Netflix in esclusiva dopo il debutto al cinema, non c'è dubbio che il progetto messo in piedi da Sony Pictures e Nintendo, con Shigeru Miyamoto e Avi Arad fra i produttori, sia particolarmente ambizioso.

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Se infatti i due film d'animazione dedicati a Super Mario si sono rivelati un successo, è la prima volta dopo tanti anni che una proprietà intellettuale Nintendo viene adattata in un contesto live action, e sono tante le incognite legate a questa impostazione.