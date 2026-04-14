Gift card PlayStation in sconto su Instant Gaming, un piccolo risparmio su tutti i tagli

Su Instant Gaming è attualmente disponibile una promozione sulle gift card PlayStation Store, con uno sconto uniforme pari a circa il 5% su tutti i tagli disponibili (acquistandole IVA esclusa). Si tratta di una riduzione meno aggressiva rispetto ad altre offerte viste nei giorni scorsi, ma applicata in modo trasversale all'intera gamma. Le carte da 20€, 50€ e superiori risultano tutte ribassate, permettendo dunque un piccolo risparmio su qualsiasi importo si voglia caricare. I codici sono digitali e riscattabili direttamente tramite PlayStation Store, con accredito immediato del saldo sull'account una volta completata l'attivazione. Le potete acquistare direttamente dai box qui sopra.
Sconti contenuti ma costanti
A differenza di promozioni più aggressive su singoli prodotti, questo tipo di offerta punta sulla continuità. Il 5% di sconto può sembrare limitato, ma diventa più interessante su importi più alti o per chi acquista credito con una certa frequenza. È una soluzione tipica per chi vuole ridurre leggermente la spesa su giochi digitali, abbonamenti o contenuti aggiuntivi senza aspettare offerte specifiche sui singoli titoli.
Le gift card restano uno degli strumenti più utilizzati per gestire gli acquisti su PlayStation Store. Permettono di approfittare delle promozioni presenti sulla piattaforma e di controllare meglio la spesa complessiva. Pur senza percentuali elevate, si tratta di un'opportunità utile per accumulare credito a prezzo leggermente ridotto, soprattutto se si prevede di acquistare contenuti o abbonamenti nel breve periodo.