Gift card PlayStation in sconto su Instant Gaming, un piccolo risparmio su tutti i tagli

Su Instant Gaming è attualmente disponibile una promozione sulle gift card PlayStation Store, con uno sconto uniforme pari a circa il 5% su tutti i tagli disponibili (acquistandole IVA esclusa). Si tratta di una riduzione meno aggressiva rispetto ad altre offerte viste nei giorni scorsi, ma applicata in modo trasversale all'intera gamma. Le carte da 20€, 50€ e superiori risultano tutte ribassate, permettendo dunque un piccolo risparmio su qualsiasi importo si voglia caricare. I codici sono digitali e riscattabili direttamente tramite PlayStation Store, con accredito immediato del saldo sull'account una volta completata l'attivazione. Le potete acquistare direttamente dai box qui sopra.