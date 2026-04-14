0

Mario + Rabbids Sparks of Hope Gold Edition per Nintendo Switch è in sconto su AliExpress

Tra le offerte di AliExpress troviamo Mario + Rabbids Sparks of Hope per Nintendo Switch. Ecco un codice per risparmiare ulteriormente.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   14/04/2026
Mario + Rabbids Sparks of Hope Gold Edition
Mario + Rabbids: Sparks of Hope
Mario + Rabbids: Sparks of Hope
News Video Immagini

Su AliExpress è disponibile la Gold Edition di Mario + Rabbids Sparks of Hope per Nintendo Switch a 33,85 €, ma con i codici MULTI4 o ITAR04 risparmierai altri 4 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link. Non è tutto, perché per gli ordini spediti dall'Italia potrai usufruire di altri codici speciali, ovvero:

  • ITPD3, 3 € di sconto su un acquisto minimo di 15 €
  • ITPD6, 6 € di sconto su un acquisto minimo di 39 €
  • ITPD45, 45 € di sconto su un acquisto minimo di 399 €

Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un'avventura da recuperare

La Gold Edition include il gioco base, il pacchetto Prestigio Galattico e il Season Pass per ulteriori nuove avventure. Si tratta del gioco sviluppato e pubblicato da Ubisoft nel 2022 ed è un'avventura da non perdere, se ami il genere. Inoltre, è ambientato ovviamente nell'iconico universo di Mario, Luigi, Peach e tanti altri personaggi amati. In questa avventura dovrai sconfiggere un'entità malvagia e salvare i tuoi alleati, ovvero gli Spark, esplorando pianeti e viaggiando nella galassia.

Tuttavia, la progressione non è sempre calcolata in modo ottimale, mentre l'IA non sfrutta pienamente il nuovo sistema di movimento. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Mario + Rabbids Sparks of Hope Gold Edition per Nintendo Switch è in sconto su AliExpress