Mario + Rabbids Sparks of Hope Gold Edition per Nintendo Switch è in sconto su AliExpress

Su AliExpress è disponibile la Gold Edition di Mario + Rabbids Sparks of Hope per Nintendo Switch a 33,85 €, ma con i codici MULTI4 o ITAR04 risparmierai altri 4 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link . Non è tutto, perché per gli ordini spediti dall'Italia potrai usufruire di altri codici speciali , ovvero:

Un'avventura da recuperare

La Gold Edition include il gioco base, il pacchetto Prestigio Galattico e il Season Pass per ulteriori nuove avventure. Si tratta del gioco sviluppato e pubblicato da Ubisoft nel 2022 ed è un'avventura da non perdere, se ami il genere. Inoltre, è ambientato ovviamente nell'iconico universo di Mario, Luigi, Peach e tanti altri personaggi amati. In questa avventura dovrai sconfiggere un'entità malvagia e salvare i tuoi alleati, ovvero gli Spark, esplorando pianeti e viaggiando nella galassia.

Tuttavia, la progressione non è sempre calcolata in modo ottimale, mentre l'IA non sfrutta pienamente il nuovo sistema di movimento. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione.