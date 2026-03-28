Come condividere file tra Android e iPhone grazie alla compatibilità tra Quick Share e AirDrop: la guida

Qualche giorno fa, Samsung ha ufficialmente confermato l'interoperabilità tra Quick Share e AirDrop, che permette agli utenti di condividere file tra dispositivi Android e iPhone. Questa funzionalità è attualmente limitata agli smartphone Galaxy S26, ma verrà estesa anche ad altri modelli. Tuttavia, per poterne usufruire è necessario rispettare alcuni requisiti e seguire alcuni procedimenti (molto semplici e che vi porteranno via poco tempo). Vediamo quindi tutto ciò che si deve sapere, specificando che in Italia potrebbe non essere ancora disponibile. La distribuzione ufficiale e completa dovrebbe avvenire gradualmente.

Come usare AirDrop su Android Prima di tutto, è necessario possedere l'ultima versione di One UI 8.5, più precisamente la build S948U1UEU1AZCF. Inoltre, assicuratevi che anche Google Play Services sia aggiornato: la versione deve essere 26.11.XX o superiore, affinché il supporto AirDrop funzioni. Fatto ciò, dovrete andare nelle Impostazioni, poi su Dispositivi Connessi e infine su Quick Share. Qui troverete un'opzione che vi permetterà di attivare la condivisione di file con i dispositivi Apple: è assolutamente importante assicurarvi che sia stata attivata, altrimenti non sarà possibile procedere. Di seguito vi mostriamo come fare: Il procedimento da seguire Allo stesso modo, i possessori di dispositivi Apple devono andare su Impostazioni, poi su AirDrop e selezionare Tutti per 10 minuti. Se volete condividere un file dallo smartphone Android, basterà individuare il file in questione e toccare il pulsante di condivisione, per poi selezionare "Quick Share". Vedrete una lista di dispositivi nelle vicinanze: toccate il dispositivo Apple con cui desiderate condividere file. Sul dispositivo Apple dovrete toccare "Accetta" nella finestra pop-up. Entro pochi secondi riceverete il file. Samsung conferma la compatibilità tra Quick Share e AirDrop, a partire dai Galaxy S26