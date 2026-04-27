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Pokémon HOME regala un Volcanion cromatico a chi completa i Pokédex di Leggende Pokémon: Z-A

Pokémon HOME offre un Volcanion cromatico ai giocatori di Leggende Pokémon: Z-A che completano tutti i Pokédex del gioco e dell'espansione Megadimensione, un premio raro pensato per i collezionisti più determinati.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   27/04/2026
Il Volcanion Cromatico
Pokémon Home
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The Pokémon Company ha annunciato un nuovo regalo per i giocatori in possesso di Leggende Pokémon: Z-A e dell'applicazione Pokémon HOME: si tratta di un Volcanion cromatico, una rarità assoluta che attirerà sicuramente l'attenzione dei collezionisti.

Oltre a essere un Pokémon Shiny, l'esemplare distribuito conosce quattro mosse particolarmente potenti, ovvero Vaporscoppio, Fuococarica, Idropompa e Pesobomba.

I requisiti per ottenere il Volcanion cromatico

Il Pokémon è sì in regalo, ma va comunque guadagnato. Per ottenerlo è necessario aver completato il Pokédex di Luminopoli, il Megadex e il Pokédex dimensionale di Leggende Pokémon: Z-A e della sua espansione Megadimensione.

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Una volta soddisfatti i requisiti, sarà possibile ricevere il Pokémon tramite Pokémon HOME e confermare il completamento nella sezione dedicata ai Pokédex dei giochi. Il regalo verrà assegnato anche a chi aveva già completato i tre Pokédex prima dell'inizio della distribuzione.

Rimanendo in tema, nei giorni scorsi sono stati presentati la nuova espansione Aura Pulsante di GCC Pokémon Pocket e un nuovo evento a tempo limitato dedicato a Pokémon Pokopia.

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