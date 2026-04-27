Pokémon HOME regala un Volcanion cromatico a chi completa i Pokédex di Leggende Pokémon: Z-A

The Pokémon Company ha annunciato un nuovo regalo per i giocatori in possesso di Leggende Pokémon: Z-A e dell'applicazione Pokémon HOME: si tratta di un Volcanion cromatico , una rarità assoluta che attirerà sicuramente l'attenzione dei collezionisti.

I requisiti per ottenere il Volcanion cromatico

Il Pokémon è sì in regalo, ma va comunque guadagnato. Per ottenerlo è necessario aver completato il Pokédex di Luminopoli, il Megadex e il Pokédex dimensionale di Leggende Pokémon: Z-A e della sua espansione Megadimensione.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Una volta soddisfatti i requisiti, sarà possibile ricevere il Pokémon tramite Pokémon HOME e confermare il completamento nella sezione dedicata ai Pokédex dei giochi. Il regalo verrà assegnato anche a chi aveva già completato i tre Pokédex prima dell'inizio della distribuzione.

Rimanendo in tema, nei giorni scorsi sono stati presentati la nuova espansione Aura Pulsante di GCC Pokémon Pocket e un nuovo evento a tempo limitato dedicato a Pokémon Pokopia.