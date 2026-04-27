Intel sorprende con Wildcat Lake: il Core 5 320 supera Apple in multi-core e compete nel single-core

Intel torna a farsi notare nel segmento dei laptop economici con la nuova architettura Wildcat Lake, e in particolare con il processore Intel Core 5 320. I primi benchmark indipendenti mostrano risultati molto interessanti, soprattutto se confrontati con le soluzioni di Apple.
Secondo i dati di PassMark, il Core 5 320 offre prestazioni single-core di alto livello, raggiungendo un punteggio di 4047 punti con una frequenza massima di 4,6 GHz.
Questo risultato lo pone praticamente alla pari con il chip Apple A18 Pro, utilizzato nei nuovi MacBook Neo. Tuttavia, è nel multi-core che il processore Intel riesce a distinguersi maggiormente, totalizzando 15.222 punti e superando l'A18 Pro di circa il 27%.
La configurazione del chip Intel Wildcat Lake
Il chip Wildcat Lake si basa su una configurazione a 6 core e 6 thread, con 2 core ad alte prestazioni (P-core) e 2 core efficienti (E-core). Nonostante il numero limitato di core rispetto ad altre soluzioni, il processore dimostra un'ottima efficienza complessiva.
Se confrontato con il più recente Apple A19 Pro, il chip Apple mantiene un vantaggio del 28% nel single-core, ma perde terreno nel multi-core.
Anche rispetto alle soluzioni concorrenti di Intel e AMD, il Core 5 320 si comporta bene. Supera infatti in single-core l'Intel Core Ultra 5 236V e il AMD Ryzen AI 5 340, pur venendo superato nel multi-core da questi ultimi grazie al maggior numero di core e thread.
I dettagli sulle prestazioni grafiche dell'Intel Core 5 320 della serie Wildcat Lake
Interessanti anche le prestazioni grafiche. Il chip integra solo 2 core Xe3, ma riesce comunque a offrire circa il 50% delle prestazioni rispetto a soluzioni con 8 core Xe2. In pratica, questo significa prestazioni paragonabili a una configurazione con 4 core Xe2, un risultato superiore alle aspettative considerando il numero ridotto di unità.
Il Core 5 320 rappresenta uno dei modelli entry-level della serie Wildcat Lake, lasciando spazio a varianti più potenti che potrebbero offrire prestazioni ancora migliori.
Tuttavia, il successo di questa piattaforma dipenderà molto dal prezzo e dalle scelte dei produttori di laptop. Se Intel riuscirà a mantenere un buon equilibrio tra costo e prestazioni, Wildcat Lake potrebbe diventare una valida alternativa nel mercato mainstream.