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Prenota Darksiders Warmastered Edition al prezzo minimo garantito su Amazon: rivivi il primo capitolo anche su PS5

Su Amazon, oggi, è disponibile la prenotazione della versione PS5 di Darksiders Warmastered Edition al prezzo minimo garantito sulla piattaforma.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   27/04/2026
Darksiders Warmastered Edition
Darksiders: Warmastered Edition
Darksiders: Warmastered Edition
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Su Amazon, oggi, a meno di un mese dall'uscita, è possibile effettuare la prenotazione di Darksiders Warmastered Edition per PS5 al prezzo minimo garantito sulla piattaforma di 29,99€. Puoi effettuare il pre-order direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Darksiders Warmastered Edition è una versione aggiornata di un grande classico action-adventure che combina combattimenti spettacolari, elementi soprannaturali e una trama epica. Il giocatore veste i panni di Guerra, uno dei quattro Cavalieri dell'Apocalisse, accusato ingiustamente di aver scatenato la fine del mondo prima del tempo.

Ulteriori dettagli sul gioco

Ingannato dalle forze oscure, Guerra si ritrova al centro di un conflitto devastante tra Paradiso e Inferno. Dopo essere stato privato dei suoi poteri e condannato, ottiene una seconda possibilità: tornare sulla Terra distrutta per scoprire la verità e vendicarsi dei veri responsabili. In questo viaggio, dovrà affrontare orde di demoni, angeli ostili e creature infernali, mentre cerca redenzione.

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Il gameplay offre un arsenale estremamente vario, composto da armi angeliche, demoniache e terrestri, oltre a poteri soprannaturali devastanti. È possibile esplorare ambientazioni apocalittiche, dungeon infestati e vaste terre desolate, combattendo sia a piedi che in sella a Rovente, il destriero infuocato di Guerra. Il sistema di progressione consente di potenziare abilità, armi e raccogliere antichi artefatti, permettendo uno stile di gioco personalizzato.

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