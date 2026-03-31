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Darksiders: Warmastered Edition annunciato per PS5 e Xbox Series X|S

Darksiders Warmastered Edition arriva anche su PS5 e Xbox Series X|S: THQ Nordic annuncia la nuova versione del classico action‑adventure con protagonista Guerra, in uscita il 19 maggio.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   31/03/2026
Artwork con Guerra in Darksiders Warmastered Edition
Darksiders: Warmastered Edition
Darksiders: Warmastered Edition
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THQ Nordic ha annunciato che Darksiders Warmastered Edition arriverà su PS5 e Xbox Series X|S, con il debutto nei negozi fissato al prossimo 19 maggio, sia in formato fisico che digitale, al prezzo di 29,99 euro.

La Warmastered Edition è la versione rimasterizzata del primo capitolo della serie con protagonista Guerra, pubblicato originariamente nel 2010. La remaster è già disponibile su PS4, Xbox One, Wii U, Nintendo Switch e PC tramite Steam, Epic Games Store e GOG.

Il primo capitolo della serie torna sulle console di attuale generazione

Per il momento THQ Nordic non ha offerto indicazioni circa i miglioramenti introdotti per le versioni PS5 e Xbox Series X|S della remaster rispetto alle console di passata generazione, per quanto è lecito aspettarsi la dotazione minima, con supporto a 4K e 60 fps.

Per chi non lo conoscesse, Darksiders è un action‑adventure che fonde combattimenti frenetici, dungeon in stile Zelda e un'estetica dark ispirata ai fumetti americani. Il protagonista è War, uno dei Quattro Cavalieri dell'Apocalisse, accusato ingiustamente di aver scatenato la fine del mondo. Privato dei suoi poteri e deciso a scoprire la verità, War si ritrova a esplorare una Terra devastata, popolata da demoni, angeli caduti e creature corrotte.

Il trailer di Darksiders 4 del THQ Nordic Digital Showcase svela che torneranno tutti i Cavalieri Il trailer di Darksiders 4 del THQ Nordic Digital Showcase svela che torneranno tutti i Cavalieri

Il gameplay alterna sezioni di combattimento frenetiche in cui è possibile combinare varie abilità, puzzle ambientali e fasi platform, con un sistema di progressione che permette di sbloccare nuove armi, abilità e potenziamenti. L'ambientazione post‑apocalittica, unita allo stile artistico di Joe Madureira, che dona al gioco un'identità visiva forte. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di Darksiders: Warmastered Edition.

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