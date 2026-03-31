Darksiders: Warmastered Edition annunciato per PS5 e Xbox Series X|S

La Warmastered Edition è la versione rimasterizzata del primo capitolo della serie con protagonista Guerra, pubblicato originariamente nel 2010. La remaster è già disponibile su PS4, Xbox One, Wii U, Nintendo Switch e PC tramite Steam, Epic Games Store e GOG.

THQ Nordic ha annunciato che Darksiders Warmastered Edition arriverà su PS5 e Xbox Series X|S , con il debutto nei negozi fissato al prossimo 19 maggio , sia in formato fisico che digitale, al prezzo di 29,99 euro.

Il primo capitolo della serie torna sulle console di attuale generazione

Per il momento THQ Nordic non ha offerto indicazioni circa i miglioramenti introdotti per le versioni PS5 e Xbox Series X|S della remaster rispetto alle console di passata generazione, per quanto è lecito aspettarsi la dotazione minima, con supporto a 4K e 60 fps.

Per chi non lo conoscesse, Darksiders è un action‑adventure che fonde combattimenti frenetici, dungeon in stile Zelda e un'estetica dark ispirata ai fumetti americani. Il protagonista è War, uno dei Quattro Cavalieri dell'Apocalisse, accusato ingiustamente di aver scatenato la fine del mondo. Privato dei suoi poteri e deciso a scoprire la verità, War si ritrova a esplorare una Terra devastata, popolata da demoni, angeli caduti e creature corrotte.

Il gameplay alterna sezioni di combattimento frenetiche in cui è possibile combinare varie abilità, puzzle ambientali e fasi platform, con un sistema di progressione che permette di sbloccare nuove armi, abilità e potenziamenti. L'ambientazione post‑apocalittica, unita allo stile artistico di Joe Madureira, che dona al gioco un'identità visiva forte. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di Darksiders: Warmastered Edition.