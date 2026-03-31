Il Giappone accelera sui semiconduttori: Fujitsu e Rapidus lavorano ai primi chip da 1.4nm, è una sfida globale

Secondo le informazioni emerse, Fujitsu starebbe lavorando a un'unità di elaborazione neurale (NPU) progettata specificamente per applicazioni di intelligenza artificiale. Questo chip verrà integrato con i futuri processori della piattaforma Monaka, una soluzione avanzata già nota per la sua architettura a chiplet 3D e per il supporto a tecnologie come PCIe 6.0 e CXL 3.0 .

Il governo giapponese, attraverso il Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria , supporterà economicamente l'iniziativa, sottolineando l'importanza strategica dei semiconduttori nel contesto della sicurezza economica e dello sviluppo dell'intelligenza artificiale.

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Il Giappone e il contesto globale della produzione di semiconduttori

Questo progetto si inserisce in un contesto globale in cui la diversificazione della produzione di chip è diventata una priorità. Accanto agli Stati Uniti, anche il Giappone sta investendo ingenti risorse per costruire un ecosistema industriale indipendente e competitivo.

Sebbene molte incognite restino aperte, in particolare su resa produttiva e scalabilità, l'iniziativa rappresenta un segnale chiaro: il Giappone è determinato a tornare protagonista nel settore dei semiconduttori avanzati, puntando su innovazione e collaborazione interna. Staremo a vedere come si evolverà il tutto. Voi che cosa ne pensate? Fateci sapere la vostra nei commenti.