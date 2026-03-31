Il Giappone accelera sui semiconduttori: Fujitsu e Rapidus lavorano ai primi chip da 1.4nm, è una sfida globale

Il Giappone compie un passo decisivo nella corsa globale ai semiconduttori avanzati con un progetto ambizioso che vede protagonista Fujitsu in collaborazione con Rapidus. L'obiettivo è sviluppare uno dei primi chip al mondo basati su processo produttivo a 1.4 nanometri, una tecnologia destinata a ridefinire gli standard dell'industria.
Secondo le informazioni emerse, Fujitsu starebbe lavorando a un'unità di elaborazione neurale (NPU) progettata specificamente per applicazioni di intelligenza artificiale. Questo chip verrà integrato con i futuri processori della piattaforma Monaka, una soluzione avanzata già nota per la sua architettura a chiplet 3D e per il supporto a tecnologie come PCIe 6.0 e CXL 3.0.
Ulteriori dettagli sulla produzione dei semiconduttori in Giappone
Il progetto prevede che la produzione venga affidata direttamente a Rapidus, segnando un'importante svolta per l'industria giapponese: l'intero processo, dalla progettazione alla fabbricazione, sarà gestito con risorse interne al Paese. Questo approccio mira a rafforzare l'autonomia tecnologica nazionale, riducendo la dipendenza da fornitori esteri.
Il governo giapponese, attraverso il Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria, supporterà economicamente l'iniziativa, sottolineando l'importanza strategica dei semiconduttori nel contesto della sicurezza economica e dello sviluppo dell'intelligenza artificiale.
La roadmap prevede l'avvio della produzione sperimentale dei chip a 1.4nm intorno al 2029. Nel frattempo, Rapidus sta già lavorando allo sviluppo del nodo a 2nm, che dovrebbe entrare in produzione su larga scala entro il 2028.
Il Giappone e il contesto globale della produzione di semiconduttori
Questo progetto si inserisce in un contesto globale in cui la diversificazione della produzione di chip è diventata una priorità. Accanto agli Stati Uniti, anche il Giappone sta investendo ingenti risorse per costruire un ecosistema industriale indipendente e competitivo.
Sebbene molte incognite restino aperte, in particolare su resa produttiva e scalabilità, l'iniziativa rappresenta un segnale chiaro: il Giappone è determinato a tornare protagonista nel settore dei semiconduttori avanzati, puntando su innovazione e collaborazione interna. Staremo a vedere come si evolverà il tutto. Voi che cosa ne pensate? Fateci sapere la vostra nei commenti.