La domanda per i chip IA è alle stelle: TSMC in difficoltà, ad approfittarne è Samsung e il suo processo produttivo a 2nm

La crescente domanda di chip per l'intelligenza artificiale sta mettendo sotto pressione TSMC, che fatica a soddisfare le richieste globali, soprattutto per i suoi avanzati nodi produttivi a 3 nanometri. Questa situazione ha creato una vera e propria crisi di approvvigionamento, favorendo i clienti storici e di lungo termine come Apple, mentre altri sono costretti a cercare alternative. In questo contesto emerge Samsung, pronta a cogliere l'opportunità grazie al suo processo produttivo a 2 nanometri basato su tecnologia GAA (Gate-All-Around), noto come SF2P. L'azienda coreana punta a diventare il principale concorrente di TSMC.

Samsung è pronta a sfidare concretamente TSMC Samsung avrebbe fissato un obiettivo ambizioso: aumentare gli ordini per il nodo a 2nm del 130% nel corso dell'anno. I progressi sembrano promettenti: la prima generazione della tecnologia 2nm, utilizzata per produrre l'Exynos 2600, ha raggiunto una resa del 60%, segno di una crescente maturità del processo produttivo. Samsung ha sviluppato un'app per affrontare il mal d'auto: ecco come funziona Hearapy Uno degli elementi chiave della strategia Samsung è l'introduzione di un sistema produttivo "ibrido", in grado di alternare rapidamente la produzione tra chip logici avanzati e memoria. Questo approccio garantisce maggiore flessibilità e permette di adattarsi alle esigenze di diversi clienti, ottimizzando tempi e risorse.