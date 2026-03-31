La domanda per i chip IA è alle stelle: TSMC in difficoltà, ad approfittarne è Samsung e il suo processo produttivo a 2nm

La crescente domanda di chip per l'intelligenza artificiale sta mettendo sotto pressione TSMC, che fatica a soddisfare le richieste globali, soprattutto per i suoi avanzati nodi produttivi a 3 nanometri.
Questa situazione ha creato una vera e propria crisi di approvvigionamento, favorendo i clienti storici e di lungo termine come Apple, mentre altri sono costretti a cercare alternative.
In questo contesto emerge Samsung, pronta a cogliere l'opportunità grazie al suo processo produttivo a 2 nanometri basato su tecnologia GAA (Gate-All-Around), noto come SF2P. L'azienda coreana punta a diventare il principale concorrente di TSMC.
Samsung è pronta a sfidare concretamente TSMC
Samsung avrebbe fissato un obiettivo ambizioso: aumentare gli ordini per il nodo a 2nm del 130% nel corso dell'anno. I progressi sembrano promettenti: la prima generazione della tecnologia 2nm, utilizzata per produrre l'Exynos 2600, ha raggiunto una resa del 60%, segno di una crescente maturità del processo produttivo.
Uno degli elementi chiave della strategia Samsung è l'introduzione di un sistema produttivo "ibrido", in grado di alternare rapidamente la produzione tra chip logici avanzati e memoria. Questo approccio garantisce maggiore flessibilità e permette di adattarsi alle esigenze di diversi clienti, ottimizzando tempi e risorse.
Il cuore dell'innovazione Samsung: con quali stabilimenti punta a superare TSMC?
Il cuore di questa innovazione è rappresentato dall'impianto P5 di Pyeongtaek, in Corea del Sud, considerato il primo stabilimento "triple fab" dell'azienda, con tre livelli dedicati alla produzione. A questo si aggiunge il nuovo stabilimento di Taylor, in Texas, che dovrebbe entrare in funzione nella seconda metà dell'anno, rafforzando ulteriormente la capacità produttiva globale.
Non mancano però le sfide. Il chip Exynos 2600 ha mostrato consumi energetici elevati, con picchi di 30W durante test intensivi, evidenziando problemi di efficienza.
Questo aspetto risulta cruciale, soprattutto se confrontato con soluzioni concorrenti come Snapdragon 8 Elite Gen 5, che offrono migliori prestazioni energetiche. Staremo a vedere come si evolverà quella che, a tutti gli effetti, sta diventando una vera e propria sfida produttiva e di mercato.