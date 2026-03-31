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Il periodo di uscita di Lords of the Fallen 2 è stato rivelato per errore?

Sembra che uno degli sviluppatori di Lords of the Fallen 2 abbia rivelato per errore il periodo di uscita del gioco, che non è ancora stato annunciato ufficialmente da CI Games.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   31/03/2026
Uno dei personaggi di Lords of the Fallen 2
Lords of the Fallen II
Lords of the Fallen II
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Il periodo di uscita di Lords of the Fallen 2 potrebbe essere stato rivelato per errore dal lead systems designer di CI Games, Dan Regan, che nel suo portfolio ha indicato il gioco come in arrivo ad agosto 2026.

Regan sembrerebbe aver confermato l'attendibilità di questa informazione, visto che dopo alcune segnalazioni ha rimosso i riferimenti al mese di uscita, che ad oggi non è ancora stato annunciato ufficialmente dal team di sviluppo.

Chiaramente un'uscita ad agosto avrebbe senso per Lords of the Fallen 2, visto che in tal modo si potrebbe anticipare il periodo più caldo dell'anno ed evitare di entrare in competizione con altre produzioni di grande spessore.

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Un approccio simile potrebbe consentire al nuovo capitolo della serie soulslike di ritagliarsi un proprio spazio e di arrivare all'appuntamento con il debutto con un po' di tensione in meno, specie considerando le ambizioni di questo progetto.

Un franchise di successo... oppure no?

Alcuni giorni fa CI Games ha annunciato che il primo Lords of the Fallen ha venduto 2,5 milioni di copie, e che fondamentalmente è solo dopo aver raggiunto tale traguardo che il gioco ha recuperato i costi produttivi, andando in attivo.

Questi dati mettono in evidenza investimenti davvero importanti da parte di CI Games, che immaginiamo siano stati aumentati per la realizzazione di Lords of the Fallen 2 e richiederanno dunque vendite ancora maggiori nell'ottica di raggiungere il punto di pareggio.

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