Il periodo di uscita di Lords of the Fallen 2 è stato rivelato per errore?

Regan sembrerebbe aver confermato l'attendibilità di questa informazione, visto che dopo alcune segnalazioni ha rimosso i riferimenti al mese di uscita , che ad oggi non è ancora stato annunciato ufficialmente dal team di sviluppo.

Un franchise di successo... oppure no?

Alcuni giorni fa CI Games ha annunciato che il primo Lords of the Fallen ha venduto 2,5 milioni di copie, e che fondamentalmente è solo dopo aver raggiunto tale traguardo che il gioco ha recuperato i costi produttivi, andando in attivo.

Questi dati mettono in evidenza investimenti davvero importanti da parte di CI Games, che immaginiamo siano stati aumentati per la realizzazione di Lords of the Fallen 2 e richiederanno dunque vendite ancora maggiori nell'ottica di raggiungere il punto di pareggio.