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In attesa di Lords of the Fallen 2, il precedente capitolo supera gli 8 milioni di giocatori su PS5, Xbox e PC

Lords of the Fallen supera gli otto milioni di giocatori grazie al costante supporto post‑lancio, mentre Hexworks prosegue lo sviluppo del sequel atteso nel 2026 su PS5, Xbox Series X|S e PC.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   11/05/2026
Un boss di Lords of the Fallen
Lords of the Fallen II
Lords of the Fallen II
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CI Games e lo studio Hexworks hanno annunciato che l'action GDR soulslike Lords of the Fallen ha superato quota 8 milioni di giocatori in tutto il mondo dal lancio, avvenuto nell'ottobre del 2023.

Un risultato importante, che conferma una crescita costante: a luglio dello scorso anno il conteggio si fermava a 5,5 milioni di utenti, il che significa che in poco meno di un anno se ne sono aggiunti circa altri 2,5 milioni. A contribuire sono stati anche i numerosi aggiornamenti post‑lancio, culminati con l'update finale pubblicato a dicembre.

Buoni numeri in vista di Lords of the Fallen 2

Per quanto riguarda le copie vendute effettive, l'ultimo dato risale a marzo di quest'anno, quando Lords of the Fallen aveva raggiunto 2,5 milioni di unità acquistate, rientrando così finalmente dei costi di sviluppo. La differenza tra giocatori e copie vendute è spiegata dal mercato dell'usato e, soprattutto, dalla presenza del gioco nei cataloghi PlayStation Plus, Xbox Game Pass e PC Game Pass, che ha permesso a molti utenti di provarlo tramite abbonamento.

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Il periodo di uscita di Lords of the Fallen 2 è stato rivelato per errore? Il periodo di uscita di Lords of the Fallen 2 è stato rivelato per errore?

Nel frattempo Hexworks prosegue i lavori su Lords of the Fallen 2, atteso su PS5, Xbox Series X|S e PC come esclusiva dell'Epic Games Store nel corso del 2026. Solo pochi giorni fa gli sviluppatori hanno mostrato una serie di armature femminili succinte, alimentando la discussione attorno al sequel.

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