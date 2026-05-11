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Il cast della Stagione 3 di Fallout dà il benvenuto ad Aaron Paul, star di Breaking Bad

La Stagione 3 di Fallout accoglie Aaron Paul nel cast: la star di Breaking Bad si unisce alla serie Prime Video, mentre proseguono le riprese dei nuovi episodi attesi non prima del prossimo anno.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   11/05/2026
Aaron Paul in Breaking Bad

Il cast di attori che prenderanno parte alla Stagione 3 della serie TV di Fallout si è arricchito di un nome di altissimo profilo come quello di Aaron Paul, il Jessie Pinkman di Breaking Bad.

La notizia è stata riportata da testate del settore come Deadline e poi confermata in via ufficiale dai profili social della serie live action di Prime Video, come ad esempio il post su X che trovate qui sotto.

Da Breaking Bad a Dispatch fino a Fallout

Aaron Paul è noto soprattutto per il ruolo di Jesse Pinkman in Breaking Bad e nel film sequel El Camino, che gli è valso tre Emmy come miglior attore non protagonista. Negli anni è diventando uno dei volti più riconoscibili della TV americana lavorando anche in serie come BoJack Horseman e Westworld. In ambito videoludico, ha dato voce a Robert Robertson III, il protagonista dell'acclamata avventura narrativa Dispatch.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Al momento non è stato condiviso alcun dettaglio su quale ruolo interpreterà Paul nella serie di Fallout. In compenso, dalle pagine di Deadline apprendiamo che Annabel O'Hagan (l'attrice di Steph Harper) e Dave Register (Chet) promossi a membri fissi del cast per la nuova stagione.

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Al momento sappiamo che le riprese dovrebbero essere iniziate questo mese a Santa Clarita, a Los Angeles, con Frederick E.O. Toye ancora una volta alla regia. Tuttavia non è stata ancora annunciata una finestra di pubblicazione dei nuovi episodi su Prime Video, per quanto è probabile che i fan dovranno attendere almeno fino al prossimo anno.

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