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Fallout 5 ambientato a New Orleans? Un noto ex-Obsidian ci vede un grande potenziale

Lo sceneggiatore e designer Chris Avellone è tornato a parlare dei progetti per un seguito di New Vegas e del potenziale che ancora quelle idee hanno per un possibile Fallout 5.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   22/04/2026
La copertina di Fallout: New Vegas
Fallout: New Vegas
Fallout: New Vegas
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Su Fallout 5 non ci sono ancora informazioni certe, ma potrebbe essere caratterizzato da una nuova ambientazione, e secondo il noto ex-Obsidian Chris Avellone questa potrebbe essere New Orleans, che presenterebbe un enorme potenziale per lo sviluppo di storie post-apocalittiche.

In una recente intervista con lo youtuber TKs-Mantis, lo sceneggiatore e designer di vari altri titoli Obsidian e Black Isle ha svelato che tale città era in effetti stata presa in considerazione come possibile ambientazione per un possibile seguito di Fallout: New Vegas, e rimarrebbe ancora una scelta ideale per Fallout 5.

Purtroppo, il progetto New Vegas 2 non ha mai preso piede perché non venne trovato l'accordo tra Bethesda e Obsidian, e allo stato attuale non è facile pensare che possa trovare realizzazione, ma Fallout 5 è praticamente una certezza, almeno in un futuro più o meno remoto.

New Orleans post-apocalittica sarebbe un'ambientazione ideale

Pensando anche al nuovo capitolo della serie principale, secondo Avellone l'idea di spostarsi a New Orleans sarebbe comunque vincente, perché la Louisiana post-apocalittica offre veramente dei grandi spunti per la costruzione di storie in tale ambientazione.

In particolare, Avellone cita l'autore di fumetti Matt Wagner e la sua serie Grendel come fonte di ispirazione principale per questa idea, su cui avevano già iniziato a costruire qualcosa quando era in Obsidian.

La Stagione 2 di Fallout ha raggiunto un record notevole di spettatori, è tra le più viste di Prime Video La Stagione 2 di Fallout ha raggiunto un record notevole di spettatori, è tra le più viste di Prime Video

"C'è ancora un grande potenziale lì", ha spiegato Avellone pensando alle storie costruite sull'ambientazione della New Orleans post-apocalittica, anche perché sarebbero ancora legate all'idea di Fallout ma in grado di proporre elementi anche decisamente diversi dal solito.

Nella medesima intervista Avellone si è tolto un grosso sasso dalla scarpa contro Bethesda e ha anche spiegato che, secondo lui, Bethesda non sarebbe in grado di rimasterizzare Fallout New Vegas perché non avrebbe il codice sorgente.

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