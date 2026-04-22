Fallout 5 ambientato a New Orleans? Un noto ex-Obsidian ci vede un grande potenziale

Su Fallout 5 non ci sono ancora informazioni certe, ma potrebbe essere caratterizzato da una nuova ambientazione, e secondo il noto ex-Obsidian Chris Avellone questa potrebbe essere New Orleans, che presenterebbe un enorme potenziale per lo sviluppo di storie post-apocalittiche.
In una recente intervista con lo youtuber TKs-Mantis, lo sceneggiatore e designer di vari altri titoli Obsidian e Black Isle ha svelato che tale città era in effetti stata presa in considerazione come possibile ambientazione per un possibile seguito di Fallout: New Vegas, e rimarrebbe ancora una scelta ideale per Fallout 5.
Purtroppo, il progetto New Vegas 2 non ha mai preso piede perché non venne trovato l'accordo tra Bethesda e Obsidian, e allo stato attuale non è facile pensare che possa trovare realizzazione, ma Fallout 5 è praticamente una certezza, almeno in un futuro più o meno remoto.
New Orleans post-apocalittica sarebbe un'ambientazione ideale
Pensando anche al nuovo capitolo della serie principale, secondo Avellone l'idea di spostarsi a New Orleans sarebbe comunque vincente, perché la Louisiana post-apocalittica offre veramente dei grandi spunti per la costruzione di storie in tale ambientazione.
In particolare, Avellone cita l'autore di fumetti Matt Wagner e la sua serie Grendel come fonte di ispirazione principale per questa idea, su cui avevano già iniziato a costruire qualcosa quando era in Obsidian.
"C'è ancora un grande potenziale lì", ha spiegato Avellone pensando alle storie costruite sull'ambientazione della New Orleans post-apocalittica, anche perché sarebbero ancora legate all'idea di Fallout ma in grado di proporre elementi anche decisamente diversi dal solito.
Nella medesima intervista Avellone si è tolto un grosso sasso dalla scarpa contro Bethesda e ha anche spiegato che, secondo lui, Bethesda non sarebbe in grado di rimasterizzare Fallout New Vegas perché non avrebbe il codice sorgente.