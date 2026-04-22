Apple, il responsabile della nuova Siri valuta un passo indietro (ma non ora)

Dopo i cambiamenti ai vertici di Apple e con John Ternus in qualità di nuovo amministratore delegato, la situazione a Cupertino appare ancora più delicata. Secondo quanto riportato da Bloomberg, Mike Rockwell - attualmente a capo della nuova Siri - avrebbe valutato diverse opzioni all'interno dell'azienda, alcune non particolarmente positive. È bene specificare che queste informazioni vanno prese, come sempre, con la dovuta cautela in attesa di conferme o smentite, dato che non ci sono annunci ufficiali da parte di Apple.
Mike Rockwell potrebbe lasciare Apple?
Come vi abbiamo anticipato, le informazioni sono state riportate da Bloomberg (trovate la fonte in calce). A Mike Rockwell, figura chiave nello sviluppo del Vision Pro, era stato affidato il compito di guidare lo sviluppo della nuova versione di Siri basata sull'IA. Come saprete, il nuovo assistente ha subito una serie di rallentamenti e difficoltà tecniche che si sono estese per molti mesi. Al momento si ipotizza un debutto ufficiale con iOS 27, con le nuove funzionalità rilasciate gradualmente. In ogni caso, non dovrebbero più esserci ulteriori rallentamenti, e si potranno finalmente vedere all'opera le novità tanto attese.
Attualmente, gli sforzi di Apple nel campo dell'IA sono supervisionati da Craig Federighi, responsabile del software. Secondo quanto riportato, Rockwell avrebbe avuto alcune riserve sul dover riportare direttamente a lui e avrebbe valutato un passo indietro. Secondo quanto emerge, Rockwell sembrerebbe orientato verso un nuovo ruolo, piuttosto che verso soluzioni immediate e drastiche. Inoltre, qualsiasi tipo di cambiamento non dovrebbe avvenire prima del debutto della nuova Siri.
Un futuro incerto
L'obiettivo di Ternus sarà quello di evitare la perdita di figure chiave che hanno avuto un ruolo fondamentale negli ultimi anni. "Secondo fonti ben informate, Mike Rockwell avrebbe preso in considerazione l'idea di lasciare l'azienda o di assumere un ruolo di consulenza il prossimo anno. Ha espresso alcune riserve riguardo al fatto di dover rendere conto al suo nuovo superiore, il responsabile del settore software Craig Federighi, e vorrebbe ricoprire un ruolo di maggiore responsabilità", si legge.
"Anni fa, Rockwell era sulla buona strada per ricoprire un ruolo in cui avrebbe definito la roadmap dei prodotti e dell'intelligenza artificiale di Apple, una posizione potenzialmente paragonabile a quella di direttore tecnico. Ora le prospettive sono meno chiare. Sebbene Apple stia sviluppando occhiali intelligenti e altri dispositivi indossabili, il Vision Pro originale non è riuscito a conquistare i consumatori a causa del suo prezzo e del suo peso. Tuttavia, è improbabile che Rockwell lasci il suo lavoro prima che l'aggiornamento di Siri sia completato".
Nel frattempo, secondo quanto riportato, altri dipendenti sarebbero insoddisfatti: Kate Bergero era considerata una possibile responsabile del settore hardware, ma il ruolo sarebbe stato poi affidato a Tom Marieb.