Apple, il responsabile della nuova Siri valuta un passo indietro (ma non ora)

Secondo "fonti ben informate", Mike Rockwell - responsabile della nuova Siri - vorrebbe ricoprire un ruolo di maggiore responsabilità e avrebbe anche preso in considerazione l'idea di lasciare Apple.

Dopo i cambiamenti ai vertici di Apple e con John Ternus in qualità di nuovo amministratore delegato, la situazione a Cupertino appare ancora più delicata. Secondo quanto riportato da Bloomberg, Mike Rockwell - attualmente a capo della nuova Siri - avrebbe valutato diverse opzioni all'interno dell'azienda, alcune non particolarmente positive. È bene specificare che queste informazioni vanno prese, come sempre, con la dovuta cautela in attesa di conferme o smentite, dato che non ci sono annunci ufficiali da parte di Apple.

Mike Rockwell potrebbe lasciare Apple? Come vi abbiamo anticipato, le informazioni sono state riportate da Bloomberg (trovate la fonte in calce). A Mike Rockwell, figura chiave nello sviluppo del Vision Pro, era stato affidato il compito di guidare lo sviluppo della nuova versione di Siri basata sull'IA. Come saprete, il nuovo assistente ha subito una serie di rallentamenti e difficoltà tecniche che si sono estese per molti mesi. Al momento si ipotizza un debutto ufficiale con iOS 27, con le nuove funzionalità rilasciate gradualmente. In ogni caso, non dovrebbero più esserci ulteriori rallentamenti, e si potranno finalmente vedere all'opera le novità tanto attese. Apple, Tim Cook lascia il ruolo di CEO: lo sostituirà John Ternus Attualmente, gli sforzi di Apple nel campo dell'IA sono supervisionati da Craig Federighi, responsabile del software. Secondo quanto riportato, Rockwell avrebbe avuto alcune riserve sul dover riportare direttamente a lui e avrebbe valutato un passo indietro. Secondo quanto emerge, Rockwell sembrerebbe orientato verso un nuovo ruolo, piuttosto che verso soluzioni immediate e drastiche. Inoltre, qualsiasi tipo di cambiamento non dovrebbe avvenire prima del debutto della nuova Siri.