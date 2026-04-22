Steam da record nel 2025: i budget delle nuove uscite superano i 27 miliardi di dollari

Solo due anni fa la cifra si aggirava intorno ai 20 miliardi, mentre nel 2015 la spesa complessiva si fermava ad appena 5 miliardi. In sintesi, nell'arco di un decennio i costi di produzione per gli sviluppatori si sono moltiplicati di ben 5,4 volte. Va detto che sono stati lanciati molti più giochi, di cui però tanti realizzati a costo praticamente zero, vista la quantità di giochi spazzatura basati su template fissi presenti nel negozio.

Il 2025 ha segnato un traguardo storico per il mercato videoludico su PC . Secondo i dati raccolti dalla piattaforma di analisi HushCrasher, il budget totale investito per i nuovi giochi lanciati su Steam ha superato l'impressionante cifra di 27 miliardi di dollari , stabilendo un nuovo record assoluto.

Crescita inarrestabile

Ma cosa c'è dietro questa vertiginosa impennata? Secondo gli analisti di HushCrasher, i fattori principali sono tre: l'aumento massiccio del numero di giochi pubblicati, l'impatto inesorabile dell'inflazione globale e la spietata competizione per catturare l'attenzione del pubblico. Questa "guerra per l'utenza" spinge soprattutto gli studi di fascia AA e AAA a investire cifre sempre più alte per pompare la resa grafica e ampliare la mole di contenuti offerti.

La crescita dei costi negli anni Entrando nel dettaglio dei dati, emerge che la fascia di mercato ad aver subito il rincaro maggiore nell'ultimo decennio è quella dei giochi AA (le produzioni a medio-alto budget). L'anno scorso, realizzare un titolo di questa categoria è <strong>costato in media 20 milioni di dollari</strong>, registrando un +250% rispetto al 2015.[ARTICLE=346365 pos=m

Ex director di Assassin's Creed e Far Cry crede che l'industria tripla A dovrebbe aprirsi di più al riciclo di risorse[/ARTICLE] Non sono da meno i colossi AAA, il cui budget medio è lievitato del 224% fino a toccare i 300 milioni di dollari. Crescono proporzionalmente anche le realtà più contenute: i giochi sviluppati da team di medie dimensioni richiedono oggi circa 1 milione di dollari (+166%), mentre i piccoli team indie vedono i loro costi aggirarsi sui 100.000 dollari (+156%).

Le dinamiche cambiano anche a seconda del genere videoludico. L'aumento più rapido è stato registrato dai titoli in Realtà Virtuale (VR). Se fino al 2021 i loro budget erano rimasti piuttosto stabili, l'esplosione del trend legato al metaverso ha fatto schizzare gli investimenti alle stelle: in sette anni, i costi delle nuove uscite VR su Steam si sono moltiplicati per 4,3 volte

A seguire sul podio dei rincari ci sono gli action-adventure e, al terzo posto, i giochi free-to-play. Tuttavia, il mercato offre anche delle curiosità in controtendenza: sviluppare alcuni generi specifici, come le classiche avventure grafiche punta e clicca, è diventato oggi più economico rispetto al passato.

Per stimare queste cifre con precisione, HushCrasher ha adottato una metodologia complessa. La piattaforma ha incrociato l'esperienza pregressa dei team di sviluppo, il numero di professionisti inseriti nei riconoscimenti finali (credits), la quantità di lingue supportate dal gioco e "dozzine di altre variabili", che l'hanno portata a queste stime..