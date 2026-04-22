Forza Horizon 6 ci porta nel Kanto con la mangaka Inko Takita nel terzo episodio di Art of Driving

Playground Games e Microsoft proseguono con l'avvicinamento al lancio di Forza Horizon 6 pubblicando il terzo episodio della serie di video Art of Driving, in questo caso incentrato sull'area di Kanto e in compagnia della mangaka Inko Ai Takita.
A condurre questo nuovo capitolo di esplorazione del Giappone è sempre Larry Chen, fotografo ed esperto di motori, che ci porta nell'ultima parte di questo percorso, arrivando nel cuore del paese all'interno di una delle aree più note, dove sorge Tokyo.
Il Kanto è una regione centrale, caratterizzata da un territorio pianeggiante ma incorniciato da aree montuose e coste, ricco di elementi naturali ma anche dalla megalopoli di Tokyo.
Dal Fuji a Tokyo
Come vediamo nel nuovo video, il Kanto è dove si estremizza il sincretismo tipico del Giappone tra le antiche tradizioni storiche del paese e le propaggini tecnologiche più avanzate, tra l'architettura più moderna e aree naturali o siti di rilevanza storica.
Il viaggio avviene a bordo di una vera e propria icona dei motori giapponesi: la Nissan Skyline, che viene scatenata fra le strade di montagna e quelle del centro cittadino, dimostrando gli elementi per i quali l'auto è diventata celebre, ovvero soprattutto le grandi possibilità di modifica e regolazione.
Al di là dei motori, anche questo terzo episodio di Art of Driving è però soprattutto un omaggio alla cultura giapponese, portandoci ad esplorare vari punti di interesse e conoscere diversi personaggi che hanno a che fare con costumi e abitudini storiche del paese.
Inko Ai Takita è una mangaka e illustratrice che ha collaborato a Forza Horizon 6 con varie illustrazioni inserite nel gioco come murales ed elementi da scoprire esplorando l'ampia mappa. In precedenza avevamo visto il primo episodio della serie Art of Driving e poi il secondo ambientato nel Kyushu.