Forza Horizon 6 ci porta nel Kanto con la mangaka Inko Takita nel terzo episodio di Art of Driving

Il Kanto è una regione centrale, caratterizzata da un territorio pianeggiante ma incorniciato da aree montuose e coste, ricco di elementi naturali ma anche dalla megalopoli di Tokyo.

Playground Games e Microsoft proseguono con l'avvicinamento al lancio di Forza Horizon 6 pubblicando il terzo episodio della serie di video Art of Driving , in questo caso incentrato sull' area di Kanto e in compagnia della mangaka Inko Ai Takita.

Dal Fuji a Tokyo

Come vediamo nel nuovo video, il Kanto è dove si estremizza il sincretismo tipico del Giappone tra le antiche tradizioni storiche del paese e le propaggini tecnologiche più avanzate, tra l'architettura più moderna e aree naturali o siti di rilevanza storica.

Il viaggio avviene a bordo di una vera e propria icona dei motori giapponesi: la Nissan Skyline, che viene scatenata fra le strade di montagna e quelle del centro cittadino, dimostrando gli elementi per i quali l'auto è diventata celebre, ovvero soprattutto le grandi possibilità di modifica e regolazione.

Al di là dei motori, anche questo terzo episodio di Art of Driving è però soprattutto un omaggio alla cultura giapponese, portandoci ad esplorare vari punti di interesse e conoscere diversi personaggi che hanno a che fare con costumi e abitudini storiche del paese.

Inko Ai Takita è una mangaka e illustratrice che ha collaborato a Forza Horizon 6 con varie illustrazioni inserite nel gioco come murales ed elementi da scoprire esplorando l'ampia mappa. In precedenza avevamo visto il primo episodio della serie Art of Driving e poi il secondo ambientato nel Kyushu.