Super Smash Bros. Brawl su PC? Procedono a gonfie vele i lavori di decompilazione

Negli ultimi tempi, la scena legata alla preservazione e al modding dei videogiochi si è concentrata sui progetti di decompilazione. Fino a oggi, i protagonisti indiscussi sono stati i grandi classici di quinta e sesta generazione: capolavori per N64, PS1 e Dreamcast usciti tra gli anni '90 e i primi del 2000, come Majora's Mask, Star Fox 64 o Pilotwings 64. Una lista finora dominata a mani basse dalle esclusive Nintendo.

Tra le serie della grande N che i giocatori PC desiderano di più spicca, senza ombra di dubbio, quella Super Smash Bros.. Attualmente, i lavori per rendere nativi questi titoli su altre piattaforme procedono su più fronti: il capitolo originale per Nintendo 64 ha ormai raggiunto il 96,62% di decompilazione, mentre l'amatissimo Super Smash Bros. Melee si attesta al 64,46%.

Super Smash Bros. Brawl su PC?

La vera notizia, però, è il coinvolgimento anche di un gioco per Wii nel mondo della decompilazione: ha infatti debuttato il progetto di decompilazione di Super Smash Bros. Brawl per Nintendo Wii, attualmente solo a un embrionale 1,09%. Sebbene possa sembrare controintuitivo non terminare un titolo prima di iniziarne un altro, la lentezza intrinseca di queste procedure giustifica il lavoro in parallelo da parte dei programmatori.