Anche Pilotwings 64 è stato decompilato e sta per essere convertito per PC

Un altro grande classico dell'era Nintendo 64 si prepara ad approdare su PC. Il codice sorgente di Pilotwings 64 è stato recentemente decompilato , raggiungendo il 100% di compatibilità. Ma le buone notizie non finiscono qui: la conversione è già in corso di realizzazione. Insomma, presto potremo giocarci su computer, con tutti i vantaggi che ciò comporta.

Un titolo di lancio

Per chi non lo ricordasse, Pilotwings 64 è il seguito dello storico simulatore di volo arcade per Super Nintendo. Fu uno dei tre titoli di lancio del Nintendo 64 in Giappone. Se il primo capitolo si affidava al celebre Mode 7 del Super Nintendo per simulare la tridimensionalità, Pilotwings 64 sfruttò la nuova potenza hardware per offrire un 3D reale, mostrando al pubblico di cosa fosse capace la nuova console di Nintendo.

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Come segnalato da ReCollect 64, il monumentale lavoro di decompilazione è stato guidato da Garrett "gcsmith" Smith insieme ad altri sette collaboratori. Ora Smith è al lavoro per utilizzare il codice ottenuto e creare una conversione nativa per PC, che promette di includere "molte nuove funzionalità, miglioramenti e un ampio supporto per le mod".

Comunque sia, ci vorrà ancora del tempo prima di avere qualcosa, visto che siamo solo all'inizio del processo di conversione. Il progetto attualmente è staro "reso pubblico solo per coloro che sono curiosi o interessati a contribuire". Resta comunque una notizia entusiasmante per la community, che può già sognare un altro gioco del Nintendo 64 convertito per PC.

Sul fronte legale, la prassi rimane la stessa di sempre. Il lavoro di decompilazione "non contiene alcuna risorsa di gioco, codice assembly o altro materiale protetto da copyright". Questo significa che, una volta ultimato il porting per PC, gli utenti dovranno estrarre e fornire autonomamente la ROM (nello specifico, la versione nordamericana) da una copia del gioco regolarmente acquistata. Nel frattempo, per chi volesse riscoprire l'ebbrezza del volo libero, Pilotwings 64 è giocabile in via ufficiale tramite il pacchetto aggiuntivo di Nintendo Switch Online, dov'è stato inserito nel 2022.